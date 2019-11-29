По 1 тысяче евро за каждый забитый «Зенитом» гол и отражённый мяч. Фонд Александра Кержакова собрал 8 млн рублей для нуждающихся детей

Фонд Александра Кержакова и Ивана Никифорова «Звёзды детям» провёл девятый благотворительный вечер, на котором было собрано несколько миллионов рублей на нужды детей.

Среди гостей вечера были известные актёры, музыканты и спортсмены. «Первым сделал пожертвование президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев от лица команды. Он перечислил по 1 тысяче евро за каждый забитый гол и успешно отраженный голкипером мяч. Красивый жест Медведева переняли и другие гости, включившиеся в благотворительную активность», – рассказали в Благотворительном фонде.

В общей сложности было собрано более 8 миллионов рублей. Деньги буду направлены на поддержку подопечных фонда «Звёзды детям». С 2015 года фонд помогает детям, которые находятся под опекой, из неблагополучных семей, а также детям с диагнозом ДЦП.