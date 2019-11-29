«Волга» заволокла черным дымом Замшину улицу. Машина год простояла без движения

Второй автомобильный пожар за день тушили в Петербурге 29 ноября, на этот раз в Калининском районе города. Загоревшаяся легковушка заволокла улицу черным дымом и «завоняла всю округу».

Как сообщил читатель «Фонтанки» Кирилл, на Замшиной улице загорелась припаркованная у домов 56 и 58а «Волга». На фото видно, что полыхает салон автомобиля, а не моторный отсек. Густой черный дым затянул дорогу и тротуар. По словам читателя, этот автомобиль стоит на месте без движения уже год.

В настоящее время на месте работают пожарные.

Напомним, что несколькими часами раньше на КАД загорелся микроавтобус. Машина стояла в полосе безопасности, и пламя от нее перекинулось на шумозащитный экран. В результате оказались повреждены два пролета.



