Суды Петербурга заканчивают проверять на наличие взрывчатки. Рабочий день тоже заканчивается

Петербургские суды возвращаются к работе после эвакуации, вызванной анонимками. Правда, из-за короткого рабочего дня у них осталось всего полчаса.

О том, что Петродворцовый, Красногвардейский и Выборгский райсуды осмотрены, сообщили вечером 29 ноября в объединённой пресс-службе судов города. На очереди ещё пять зданий.

Также, как выяснила «Фонтанка», сегодня в электронных письмах о заложенной в зданиях взрывчатке упомянуты не только районные суды, но и ЗакС, прокуратура, Следственный комитет, правительство города.

Напомним, накануне взрывчатку искали в девяти зданиях судебной системы в Петербурге. На улицу отправили более 1300 человек. Виной всему были письма с ящиков швейцарской веб-почты с шифрованием, созданным в 2013 году сотрудниками ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям).



