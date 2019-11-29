Суд перевел задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова на домашний арест. Но он продолжает находиться в изоляторе из-за отсутствия электронных браслетов

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Александр Коршунов, по информации «Фонтанки», задержан 3 сентября по запросу США в аэропорту Неаполя после прилета из Москвы. По данным российских СМИ, это случилось 30 августа. Коршунов регулярно летал в Италию по служебной необходимости, но в этот раз он якобы отправился в отпуск. Задержание топ-менеджера ОДК прокомментировал Владимир Путин. По словам президента, США обвиняют Коршунова в краже секретов.

США обвиняют Коршунова в неформальных контактах с итальянским производителем двигателей гражданского и военного назначения Avio Aero. Некогда национальная компания была приобретена американской GE Aviation, входящей в концерн General Electric. Впервые о планирующейся сделке стоимостью более 4 млрд евро было объявлено в конце 2012 года.

Коршунову 57 лет. В ОДК он, с небольшим перерывом, с 2009 года. За его плечами – дипломатическая академия, работа третьим и вторым секретарем МИД СССР и России, дипломатические миссии в Турции и Кении. Вся его карьера, в том числе в частной компании «Каскол» и банке ВЭБ, связана с аэрокосмической отраслью.