Происшествия
Суд перевел задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова на домашний арест. Но он продолжает находиться в изоляторе из-за отсутствия электронных браслетов
Итальянский суд принял решение изменить меру пресечения управленцу входящей в Ростех корпорации ОДК Александру Коршунову, однако у уголовно-исполнительной полиции республики не нашлось электронных браслетов для россиянина.
«Суд отпустил его под домашний арест под условие ношения электронного браслета», – цитирует 29 ноября заявление адвоката Джандоменико Кайяцца РИА Новости.
По его словам, решение суда исполнить пока не получается, так как браслетов нет в наличии. Кайяцца подчеркнул, что сроки выхода россиянина из-под стражи остаются «неясными».
Подробнее о том, как Америка пытается заполучить курировавшего разработку уникального самолетного двигателя топ-менеджера, читайте в материале https://www.fontanka.ru/2019/09/05/150/ «Фонтанки».
Справка:
Александр Коршунов, по информации «Фонтанки», задержан 3 сентября по запросу США в аэропорту Неаполя после прилета из Москвы. По данным российских СМИ, это случилось 30 августа. Коршунов регулярно летал в Италию по служебной необходимости, но в этот раз он якобы отправился в отпуск. Задержание топ-менеджера ОДК прокомментировал Владимир Путин. По словам президента, США обвиняют Коршунова в краже секретов.
США обвиняют Коршунова в неформальных контактах с итальянским производителем двигателей гражданского и военного назначения Avio Aero. Некогда национальная компания была приобретена американской GE Aviation, входящей в концерн General Electric. Впервые о планирующейся сделке стоимостью более 4 млрд евро было объявлено в конце 2012 года.
Коршунову 57 лет. В ОДК он, с небольшим перерывом, с 2009 года. За его плечами – дипломатическая академия, работа третьим и вторым секретарем МИД СССР и России, дипломатические миссии в Турции и Кении. Вся его карьера, в том числе в частной компании «Каскол» и банке ВЭБ, связана с аэрокосмической отраслью.