Поджог автомобиля на Васильевском острове попал на видео. Камеры показали троих

В Петербурге сожгли автомобиль предпринимательницы. Ороситель, пироман и наблюдатель попали на камеру.

Как стало известно «Фонтанке», в час ночи 29 ноября трое в капюшонах пришли на Канареечную улицу, к парковке у дома 6/4, и неспешно занялись белым Subaru Forester. Один человек стоял поодаль, контролируя обстановку. Второй оросил капот горючей жидкостью, третий поднес зажигалку.

Двор дома плотно оснащен камерами видеонаблюдения, преступники попали в обзор. Их заметила и отчасти запомнила случайная прохожая.





Машина 2017 года принадлежит 49-летней предпринимательнице с Васильевского острова. Сегодня она с супругом пришла в полицию и дала показания следователю. От комментария «Фонтанке» пара отказалась. Как сообщили в ГУ МВД, по данному факту полицией проводится проверка.

Напомним, в октябре 2019 года сожгли машину экс-хоккеиста СКА Пахрудина Гимбатова. В преступлении подозревается мотоциклист Сергей Михайлов, с которым у спортсмена вышел дорожный конфликт.