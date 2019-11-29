В Сети появился аудиосериал по мотивам бестселлера Марка Хэддона о мальчике с аутизмом, расследующим убийство соседской собаки

В Сети появился художественный шестисерийный подкаст-сериал «Загадочное ночное убийство собаки». Он создан по мотивам одноимённого бестселлера Марка Хэддона.

Главный герой повествования – 15-летний Кристофер Бун, у которого расстройство аутистического спектра (РАС). Его отличают одарённость в математике и бескомпромиссная честность. Он может гениально считать цифры, но практически лишён дара читать чувства людей. Однажды подросток находит в саду мёртвую соседскую собаку и решает расследовать её загадочное убийство, не подозревая, что это дело перевернёт всю его жизнь.

Роман вышел в 2003 году и стал бестселлером. Стало распространяться мнение, что произведение даёт точное представление о сознании человека с аутизмом. Роман удостоен нескольких премий и экранизирован, постановка по одноименной пьесе Саймона Стивенса с успехом демонстрировалась в Королевском национальном театре и на Бродвее, а российскому театральному зрителю сюжет может быть известен по спектаклю в московском «Современнике». Теперь его можно и услышать.

«Атмосферное представление в виде рассказа от первого лица даёт слушателям уникальный опыт полного погружения в невероятную историю мальчика, расследующего убийство соседской собаки», – рассказали создатели аудиосериала.

Режиссёром подкаста стал драматург, театральный режиссёр и композитор Алексей Паперный, основатель музыкального коллектива «Паперный Т.А.М.». Продюсером выступил Алексей Архипов. В работе над проектом приняли участие более 15 актеров.

«Мы делали не радио- или аудиоспектакль, мы делали кино, которое рождается в голове слушающего, в каждой голове свой фильм. Когда я вижу кино со звуком, я – наблюдатель, а когда я только слушаю, я внутри картинки, которую создает мое воображение. Я не пытался описывать реальность. Используя звуки, я создавал картинки, которые видит герой, или другие люди, или мыши. Голос, дыхание, звук шагов рассказывают что-то особенное. Мы слышим голос человека, и наше сознание рисует его лицо, движения, одевает его в какую-то одежду, а если мы слышим, как над ним пролетает птица, то видим небо и как этот человек жмурится от солнца, провожая эту птицу взглядом», – рассказал о проекте Алексей Паперный.

По словам авторов, в создании подкаста были использовали современные подходы к технической адаптации звука для разных носителей, поэтому высокое качество оформления подкаста сохраняется в любых условиях. Прочувствовать всю художественную гамму каждой сцены слушатели смогут в обычных наушниках – дома, в машине и даже в метро.

Также создатели особо обращают внимание на то, что аудиосериал – важный социальный проект.

«"Загадочное ночное убийство собаки" – это не просто прекрасный аудиосериал, но еще и социально важный проект. Он дает российской аудитории возможность познакомиться с историей, рассказанной мальчиком с особенностями, в аудиоформате. И это здорово! Мир вокруг очень разный, и чем больше будет произведений, рассказанных от лица и о людях с особенностями, тем больше у нас будет возможностей увидеть все его многообразие. Надеюсь на успех этого важного, социально значимого проекта», – сказала режиссёр, сценарист, президент благотворительного фонда «Выход» Авдотья Смирнова.