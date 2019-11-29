Смольный, парламент, прокуратуру и СК минируют в Петербурге. От Малофеева все еще хотят биткоины

В число минируемых объектов Петербурга анонимы включили здания администрации города, Законодательного собрания, прокуратуры и Следственного комитета. Текст сообщений аналогичен вчерашнему.

Как стало известно «Фонтанке», днем 29 ноября в электронных письмах о заложенной в зданиях взрывчатке упомянуты не только районные суды, но и «заксобрание, прокуратура, следственный комитет, смольный» (орфорграфия оригинала. — Прим. ред.).

«Сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока Костстантин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи WEX», – говорится в сообщении (орфография и пунктуация анонимов сохранены).

К письму приложены ссылка на расследование Русской службы Би-би-си о возможном участии основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева в выводе биткоинов из WEX и адрес виртуального кошелька, на который должны быть перечислены деньги. Предприниматель считает минирования кампанией по его дискредитации.





В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что к 15 часам 29 ноября эвакуированы восемь районных судов — Приморский, Невский, Выборгский, Петродворцовый, Красногвардейский, Колпинский, Василеостровский и Дзержинский.

В пресс-службе ГСУ СК Петербурга «Фонтанке» уточнили, что все подразделения работают в штатном режиме. В городской прокуратуре пока не обладают информацией. Сотрудники петербургского парламента тоже остаются на местах, сообщили они «Фонтанке».

Накануне из-за писем были эвакуированы более 1300 человек из районных судов и Санкт-Петербургского городского.