Должник из Петербурга пытался напугать приставов липовыми удостоверениями полицейских. Зря

Должник из Петербурга, насмотревшись фильмов, решил отделаться от приставов оригинальным образом. На встречу с сотрудниками он взял знакомых с липовыми удостоверения инспекторов ГИБДД.

Как рассказали 29 ноября в пресс-службе УФССП по Петербургу, приставы проводили рейд у станции метро «Технологический институт», в ходе которого обнаружили залоговый «Мерседес» Е-класса. Его владелец задолжал свыше 400 тысяч рублей, но деньги не платил. Машину остановили, но автомобилем управлял не хозяин.

Когда владельцу нового «Мерседеса» позвонили и сообщили о предстоящем аресте машины, он тут же прибыл на место. Но не один, а с группой поддержки. С собой он взял адвоката и двух молодых людей, которые представились сотрудниками полиции и не постеснялись показать корочки инспекторам ГИБДД. Красные ксивы оказались подделкой. На место пришлось вызывать настоящих правоохранителей.



