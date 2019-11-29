Это просто пар. Как горожане и станция дезинфекции не поделили двор

В Кировском районе горожане изгоняют со двора станцию дезинфекции. Компания утверждает, что пользуется только паром, соседи подозревают опасную химию.

автор фото - читатель «Фонтанки»

Между жителями трех домов на улице Червонного Казачества и частной станцией дезинфекции разворачивается нешуточная битва. Горожане жалуются на неприятный запах и уверены, что компания выбрасывает вредные вещества от использования паровоздушной и пароформалиновой камеры. Директор станции утверждает, что обработку проводят исключительно паром, но получил ультимативное требование съехать. Конфликт уже начал перетекать в стадию военных действий: с проколами шин, рукоприкладством и угрозами.

В зеленом дворике, образованном пятиэтажными хрущевками, с лета 2019 года неспокойно. В центре за деревьями прячется кирпичное одноэтажное здание, из трубы на крыше периодически валит пар. Его состав стал причиной общения на повышенных тонах между расположившейся там на правах аренды станцией дезинфекции и обитателями соседних домов.

Жители трех домов – № 32, 34 и 36 – по улице Червонного Казачества пытаются выселить из расположенного в десятке метров от их домов здания компанию «Городская станция дезинфекции». По мнению горожан, компания проводит во флигеле дезинфекцию с применением вредных химических веществ, которые вместе с паром выбрасываются в атмосферу из трубы.

За деятельностью пункта дезинфекции, который заехал во двор трех жилых домов летом 2019 года, развернули пристальное наблюдение. Обитатели регулярно фотографируют и снимают на видео сам пар и приезжающие с постельным бельем, матрасами и подушками автомобили. Кроме того, они засняли завоз на станцию камеры паровоздушной и пароформалиновой дезинфекции. После чего направили обращения в районную администрацию, прокуратуру и надзорные органы.





В ноябре районные чиновники совместно с Роспотребнадзором выехали на проверку. Как рассказали в пресс-службе администрации Кировского района, они проверили документы и работу организации, и никаких нарушений выявлено не было: «Более подробным расследованием занимался Роспотребнадзор, должны были провести». В ведомстве подтвердили, что работают, но сообщили, что на разбор жалобы дается месяц, на запросы «Фонтанки» о готовности результатов исследований пресс-служба пока не ответила. Ранее в здании станции располагались пекарня, спортклуб и прачечная. В райадминистрации на вопрос, были ли раньше конфликты жильцов и «квартирантов» здания во дворе, сообщили, что не слышали о таком.

Под обращением, направленным в прокуратуру, подписались 94 человека. В нем содержится требование о немедленном прекращении деятельности пункта дезинфекции.

Одна из жительниц, которая подтвердила периодический неприятный запах, описала его как «горьковато-сладковатый». По ее словам, 13 ноября, например, он чувствовался примерно на 200 метров от пункта дезинфекции. По сообщениям жильцов, запах этот они чувствуют неоднократно. Именно так пахнет формалин.

Однако директор компании Татьяна Мохначева заверила «Фонтанку», что на этом адресе производится обработка исключительно с помощью пара, а в числе услуг компании пароформалиновой дезинфекции нет. По ее словам, несколько независимых лабораторий проводили исследования, на основании которых компания получила положительное санэпидзаключение. «Мы обрабатываем паром, никакие препараты не используем, только нагревание. В народе – кипячение. Когда кипятите, вся патогенка погибает. Это профилактическая обработка, которая по санитарным правилам положена и санаториям, и детским учреждениям, и всем социальным учреждениям. Пароформалина у нас вообще нет», – утверждает директор. Дама выразила готовность пригласить «Фонтанку» на станцию и все, включая документацию, продемонстрировать лично.

На вопрос, какие вещества использует компания, Мохначева заверила — никаких, дезинфекция осуществляется исключительно за счет нагрева. Неприятный запах, на который регулярно жалуются жители, она объяснила новизной аппаратуры. «Запах могу объяснить. У нас было закуплено новое оборудование. Вот вы покупаете газовую плиту, и первые несколько дней, пока она работает, обгорает, и из нее исходит какой-то запах. Сейчас этого запаха, естественно, нет и быть не может», – добавила она.

«У нас всё профилактика, у нас нету инфекции!» – подчеркнула глава фирмы.





Отметим, что в 2019 году, согласно данным базы СПАРК, компания заключила госконтракты на 11,4 млн рублей. В основном речь идет об обработке постельных принадлежностей детских садов, соцучреждений, а также дератизации и дезинсекции помещений.

Тем не менее в 2018 году компания заключила контракт на 5,6 млн рублей с Боткинской больницей. Подрядчик обязался выполнить работы по «дезинфекционной камерной обработке и дезинфекции одежды инфекционных больных, белья, матрацев, одеял, подушек». В настоящее время он еще исполняется. В свою очередь, местные жители зафиксировали, что к станции дезинфекции в середине ноября подъезжал автомобиль с «боткинским» пропуском на лобовом стекле.

Кроме того, соседи сняли видео, как приезжает автомобиль с красными крестами, надписью «Скорая медицинская помощь» по бокам и номером В229ВР. По данным «Фонтанки», его использует городское казенное учреждение «Автобаза скорой и неотложной помощи». На видео мужчины выгружают из машины мешки, предположительно с постельными принадлежностями, и заносят в арендуемое станцией здание.

Пар, выходящий из трубы здания на крыше, – это тот пар, которым обрабатывают вещи в камере, подтвердила Мохначева. Однако в случае, если в таких камерах происходит обработка формалином, он не выходит в атмосферу, а выводится вместе с конденсатом в канализацию.

Пароформалиновая дезинфекция, которой боятся местные жители, проводится смесью увлажненного воздуха и формальдегида. Этот газ является токсичным и принадлежит ко второму классу опасности. Он отрицательно влияет на дыхательные пути, зрение, кожу, нервную систему. Сильное отравление может быть смертельным. Формальдегид выделяют котельные, производства смол, текстиля, красок. Вещество является одним из самых распространенных загрязнителей атмосферы.

В постановлении главного государственного санитарного врача о введении в действие редакции нормативов санитарных правил и нормативов говорится, что санитарная зона для мест газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции (то есть с применением газов-дезинфекторов, в том числе формальдегида) составляет 1000 метров.

Конфликт, по сообщениям обеих сторон, протекает не всегда мирно. По их словам, на пристальный интерес и вопросы к водителям, которые привозят матрасы и белье на очистку, отреагировала и вступила в разговор пара мужчин, которые интересовались, где припарковал машину любопытный сосед. Жильцы расценили это как угрозы. Какое именно отношение мужчины имеют к компании, борцам со станцией установить не удалось, однако они предполагают, что это могут быть владельцы флигеля, который арендует «Городская станция дезинфекции».

В свою очередь, Мохначева рассказала, что недовольные соседством прокололи шины на автомобиле и якобы избили сотрудника компании — водителя. По факту произошедшего фирма обратилась в полицию. «Все зафиксировано. Недели три прошло. Они сказали: «Если вы отсюда не съедете, мы ударим вас по голове, когда вы пойдете ночью». Сотрудника избили, отобрали телефон, приехала полиция, он (нападавший) этот телефон бросил, разбил. Мне пришлось выплачивать сотруднику за телефон», – сообщила она.

В числе других методов воздействия она назвала грубое обращение с работниками компании. «Идет моя сотрудница, сзади идут женщины, плюют ей на куртку. Вроде мелочи, но крайне неприятно», – добавила Мохначева.

На вопрос, обращались ли жители за разъяснениями и были ли они предоставлены, женщина заявила, что компания была «готова к общению». «Подготовили пакет документов, жители вышли, стали кричать, что нам вообще ничего не интересно, никакие ваши документы, ничего. Мы просто хотим, чтобы здесь не то что вас, а вообще никого не было».

Коллектив «Городской станция дезинфекции» обсуждает возможный переезд. Жители ждут ответов от ряда инстанций и ведомств, в том числе муниципалитета, районной администрации, прокуратуры и Роспотребнадзора.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»