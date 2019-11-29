Танец финских матросов на военном корабле стал хитом. Вместо наказания от руководства они получили памятный подарок

Дурашливый танец призывников финского флота набрал полтора миллиона просмотров и даже не разгневал командование.

В коротком видео, выложенном в соцсети Tik-Tok, матросы задорно танцуют под музыку из диснеевского мультфильма, изображая знаменитых анимационных персонажей: Микки Мауса, Минни Маус, Гуфи и Плуто.

Ролик стал вирусным, получил тысячи комментариев, а другие пользователи стали выкладывать свои версии зажигательных движений. Не удержалась от подражания и американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен Дедженерес.





Видео появилось в Сети на прошлой неделе, а в начале этой Военно-морской флот Финляндии изучил инцидент. Вердикт оказался снисходительным: на видео не обнаружено ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность деятельности флота. Было решено, что необходимости проводить расследование нет, а видео было признано невинным и довольно забавным, передают финские СМИ. С танцорами провели разъяснительную беседу.

Более того, командующий ВМС Йори Харью подарил им монету командующего. В доказательство неформального подхода Харью опубликовал в своём Twitter фото снявшихся в видео призывников при выполнении военных обязанностей. На снимке также видно, что призывники держат монету. На вопрос одного из пользователей: «А где Плуто?» – Харью отвечает: «Готовит еду. Обязанности в первую очередь!»

В России подобное нарушение дисциплины зачастую имеет гораздо более серьёзные последствия. Так, курсантам Ульяновского института гражданской авиации за ролик с танцами в полуголом виде под трек Satisfaction, который позже повторили пожарные, врачи, строители, спасатели, петербургские пенсионерки и студенты различных вузов, грозило отчисление, но в итоге им объявили выговор. Темнокожие курсанты Морского корпуса Петра Великого, которые национальными песнями и плясками в тельняшках отметили национальный праздник на Васильевском острове, тоже столкнулись с проблемами. Впрочем, в итоге руководство ВМФ решило их не наказывать.