Петербуржцы раскупили билеты на поезд в новогодний Крым. Самолетом дороже, но мест также почти не осталось

«Колосcальный спрос» на билеты в Крым, о которых президенту рапортовал транспортный вице-премьер Акимов, наблюдается перед зимними праздниками.

«На 28 и 29 декабря все билеты уже проданы, на 27 декабря проданы все купе, а билетов в плацкарт осталось очень мало», – так ситуацию в «петербургском поезде» 29 ноября оценили в сервисе «Туту.ру».

«Фонтанка» проверила, что на 30 декабря билеты в плацкарте еще есть (цена 3800 рублей), однако любителям путешествовать с большим комфортом стоит поторопиться – в купе всего 7 свободных мест за 4700 рублей. Желающих встретить Новый год в поезде на пути в Крым уже меньше, поэтому на 31 декабря есть билеты и в купе, и в плацкарт.

Цены на авиарейсы по направлению Петербург – Крым перед Новым годом уступают по привлекательности поездам. Так, 28 декабря самый дешевый перелет компанией Nordwind из Пулково в Симферополь обойдется в 12 тысяч рублей, однако уже сейчас осталось всего пара билетов. На следующий день картина повторяется, только самый дешевый тариф в 13 тысяч предлагает уже Red Wings с 6 доступными местами. 30 декабря Nordwind опять организует перелет за 12 тысяч, а доступных мест всего пять. В канун Нового года улететь в Крым дешевле всего – за 11 тысяч везут Ural Airlians и Nordwind, правда 2020 год пассажиры встретят уже в воздухе. Желающих праздновать Новый год в самолете, видимо, не так много, так что билеты еще есть.





Напомним, что первый состав «Таврия» (№ 7/8) отправится https://www.fontanka.ru/turizm/ с Московского вокзала Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14:00 по московскому времени. В пути поезд пробудет 43,5 часа. По маршруту будут ходить пять поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№ 27/28). Первый такой поезд отправится с Казанского вокзала 24 декабря в 23:45. Дорога займет 33 часа.