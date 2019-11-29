Скоростная железнодорожная магистраль Петербург — Москва обойдется без бюджетных средств. В РЖД надеялись на сотни миллиардов

Правительство не собирается выделять деньги на строительство железнодорожной трассы Петербург — Москва. РЖД рассчитывали на несколько сотен миллиардов.

Слова заместителя министра финансов Андрея Иванова 29 ноября приводит РБК.

«В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов, — заявил чиновник. — На шестилетку именно по этой трассе есть решения, других пока нет. Достаточно средств, учтенных в долгосрочной программе развития РЖД».

Ранее сообщалось, что РЖД направили в правительство предложение включить единую высокоскоростную магистраль Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород в профильный федеральный проект с выделением из бюджета 600 млрд руб. и общими инвестициями почти 2,3 трлн руб. По данным «Коммерсанта», 400 млрд руб. должны быть предоставлены в виде капитального гранта (по 200 млрд руб. на участки Санкт-Петербург — Москва и Москва — Нижний Новгород) и еще 200 млрд руб. в виде займа из Фонда национального благосостояния (ФНБ) по ставке «инфляция + 1%». Ориентировочная стоимость участка Петербург — Москва составляет 1,5 трлн.

Предполагается, что высокоскоростные поезда в Петербург запустят в 2026 году. Они смогут двигаться со скоростью от 200 до 400 км/ч, а тариф на проезд из Москвы в Санкт-Петербург или обратно составит 3,4 тыс. руб. О том, как предположительно пройдет магистраль, «Фонтанка» подробно писала ранее.



