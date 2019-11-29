Богатырский и Комендантский – аккорды комстроя. Петербургские дороги передают в одни руки

Комитет по строительству больше не будет заниматься городскими дорогами. Однако его никто не избавит от хвоста в сотню объектов, которые он тащит за собой годами.

Ремонт Богатырского проспекта / автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Проект правительственного постановления был опубликован на сайте Смольного 29 ноября. Содержательная часть простая: в положении о комитете по строительству требуется изменить один пункт, даже его часть. Сейчас в этом пункте говорится, что в полномочия комстроя входят строительство и реконструкция автомобильных дорог и инженерной инфраструктуры в рамках подготовки территории для объектов капитального строительства. Идея ясна: комитет знает, где в Петербурге появится новое жилье и какое, а значит в курсе, какие дороги нужно подводить к жилому комплексу. Однако теперь все, что касается дорог, из документа вычищают, так что комитет по развитию транспортной инфраструктуры получает отрасль в свое безраздельное управление.

В самом КРТИ к новостям отнеслись флегматично и сообщили «Фонтанке», что проблем в связи с распределением обязанностей между двумя комитетами не испытывали: де-факто КРТИ уже несколько лет берет практически все контракты на строительство дорог, вне зависимости от того, ведут они к новому жилью или нет. Тем удивительнее, что основная часть документа – это перечень объектов, на которые новые правила не распространяются и которые будет и далее вести комстрой. В пояснительной записке говорится, что полномочия к КРТИ переходят только по вновь начинаемым объектам. То, что комстрой уже успел взял на себя, придется доделывать, а волочится за ним без малого сотня объектов.

Список этот разношерстный: по большей части речь идет о небольших проездах между кварталами в разных частях города, светофорных объектах (например на углу Джона Рида и Пятилеток), разворотных кольцах. Но есть и крупные проекты, такие, как окаймляющие магистрали в Красном Селе в районе Гатчинского шоссе, кварталы по обе стороны Ленинского проспекта от Героев до Финского залива, пробивка пр. Космонавтов от Дунайского и, конечно, боль автомобилистов севера – Комендантский и Богатырский проспекты.

Дорожные проекты комстроя в информационной повестке, как правило, появляются по неприятным поводам. О строительстве пресловутых проспектов Приморского района можно снимать производственную эпопею, как о строительстве БАМа, а Богатырский проспект читатели предлагали переименовать в Бермудский. Денег в них насыпали с 2012 года, а в 2017 году уже третьим подрядчиком (вслед за «Акросом» и МК-20СХ) на объект вышел «А-проект». В апреле 2019 года комитет собрался расторгаться и с ним, но пока процесс до конца не доведен. В итоге компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков, а рабочее движение по Богатырскому и Комендантскому запустили 1 сентября. Окончательно открыть обещают в следующем году, причем в ряды подрядчиков знаменитого долгостроя позвали «ЭкспрессСтрой» и «Орион плюс».





Не столь длительная, но столь же показательная история случилась с продлением Ленинского проспекта за проспект Героев. Построили-то его в срок в конце 2015 года, и комплексы «Огни залива» и «Южная Акватория», казалось, вписали в контекст городской улично-дорожной сети. После этого проезд в течение трех лет перегораживали бетонные блоки. В итоге по временной схеме его открыли только минувшим летом, по ходу дела отказавшись от идеи строительства там троллейбусной линии проводов и запустив в район «безрогие» троллейбусы.

«Фонтанка» уже писала о том, что незавершенные по разным причинам стройки остаются на балансе фонда капстроительства, подведомственного комстрою. Кроме названных объектов комитет и дальше понесет на себе Долгоозерную от Королева до Вербной, дороги поселка Александровская, ул. Маршала Казакова от Доблести до Десантников и другие.

Главный критерий попадания в список – по объекту уже понесены какие-то расходы: это значит, что он может быть давным-давно заморожен, но тащить это бремя придется все равно комстрою. Поэтому основная часть – это именно проектирование: комитет уже что-то нарисовал, а в стройку до сих пор не передал. Передаст ли когда-нибудь, никто не скажет; здесь можно вспомнить, что собеседники издания среди причин фиаско с Комендантским и Богатырским называли именно низкий уровень проекта.

Идея ясна: у КРТИ есть большой штат специалистов по строительству дорог и отработанные процедуры. Для комстроя основная часть адресной инвестиционной программы – это школы, детсады и больницы, с которыми, кстати, что ни год – беда. Дорожное хозяйство у комитета составляет порядка 4% от АИП, так что и занимались им, можно сказать, по остаточному принципу – если, конечно, проекты не приобретали политическое звучание, как бывает перед выборами. В программе комитета по строительству на следующий год в дороги заложено чуть более миллиарда рублей (из 23 млрд общего финансирования). Жителям Приморского района хочется верить, что в последний раз туда записали Богатырский и Комендантский, на которых надо освоить по 228 млн рублей.

Еще один строительный объект – это обеспечение квартала 17 севернее улицы Новоселов (Союзный проспект и улицы Складская и Еремеева). Это тоже стройка с историей: закончить её хотели еще три года назад, однако не справился подрядчик «Спэлл», в 2017-м без особого успеха подключали «Пилон». С тех пор просматривается конкурс на обследование «объекта незавершенного строительства», чтобы узнать, как он вообще себя чувствует, а летом 2019 года – на изменение проектных решений. Надо отметить, что в 2014 году аукцион по строительству объявляли на 1,4 млрд рублей; сейчас в АИП указана общая сметная стоимость в 2,6 млрд, из которых 1,2 еще надо освоить в следующие два года.

Остальное – проектирование. В частности, комитет по строительству намерен дорисовать внутриквартальные проезды в Саперном, Понтонном и Павловске, а также в Кронштадте, где, помимо этого, будет спроектирована Жилая улица от Цитадельского до Кронштадтского шоссе.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»