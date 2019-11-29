«Как доменная печь, которую невозможно потушить». Песков рассказал, как работает Путин и что он будет делать 31 декабря

Президент России Владимир Путин «технологически» работает без выходных — и 31 декабря тоже для него будний день. Об этом 29 ноября рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Я неоднократно рассказывал, что если брать с общечеловеческой точки зрения, у Владимира Путина просто технологически не бывает выходных. Даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток он в человеческом понимании находится на работе. Это как доменная печь, которую невозможно потушить. И 31-го он тоже будет работать », – подчеркнул Песков.

Отметим, в последнее время широко обсуждается возможность сделать 31 декабря выходным днем — идею поддержали даже в Госдуме и Совете Федерации. Правда, подчеркивая, что рабочий день тогда переносится на другое число. Однако вечером 29 ноября министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что сделать на государственном уровне это уже невозможно.

Напомним, официально новогодние праздники в 2020 году продлятся с 1 по 8 января. 31 декабря будет рабочим днем, сокращенным на один час.



