Охотники за машиной должницы в Екатеринбурге заодно забрали ее ребенка

Пока жительница Екатеринбурга ходила за покупками, в машине дремала ее трехлетняя дочь. Вернувшись, мама не нашла ни автомобиля, ни ребенка.

Об этом 29 ноября сообщает Znak.com со ссылкой на региональное управление МВД. Автомобиль 30-летняя свердловчанка оставила в Промышленном проезде в Верхней Пышме (спутник столицы Урала) днем 27 ноября. Вместе с подругой она на некоторое время зашла в магазин, а вернувшись, обнаружила пустующее парковочное место.

Помогли найти дочь сотрудники полиции. Выяснилось, что пока женщина ходила по магазинам, ее машину выследили коллекторы из микрофинансовой организации – владелица не оплатила долг с 2017 года, автомобиль был по документам оставлен как залог. Коллекторы отследили «Мазду», обнаружили ее незапертой и заведенной, сели и поехали. На полпути обнаружили спящего в машине ребенка и поспешили объясниться с полицией. Девочку оставили им, правоохранительные органы передали ребенка врачам. К матери малышка вернулась вместе с административной статьей о неисполнении обязанностей по содержанию детей.

Действия коллекторов также проверят на законность.



