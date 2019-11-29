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29.11.2019 14:46
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«Лучший по профессии» за 182 тысячи. Тюменского полицейского обвиняют в мошенничестве

Начальника одного из подразделений УМВД по Тюменской области обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, сообщает 29 ноября региональный Следственный комитет. 

По данным СК, полицейский с августа по сентябрь 2017 года требовал от своих подчинённых рапорты на оказание материальной помощи. Он якобы заявил, что деньги пойдут на финансирование конкурса «Лучший по профессии». Выделенная сумма составила около 182 тысяч рублей. Часть денег страж правопорядка потратил на банкет, остаток забрал себе.   

Кроме того, по данным следствия, с ноября по декабрь 2017 года начальник подразделения собрал с шести подчиненных по 5 тысяч рублей, 30 полученных тысяч потратил на себя.

 


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