В Петербурге прокуратура огорчилась, посмотрев на бюсты

Бюсты внимательно пришлось рассматривать прокурорам в Петроградском районе Петербурга. Ведомство нагрянуло в мастерскую Михаила Аникушина в Вяземском переулке. О найденных нарушениях ведомство рапортует 29 ноября.

Внимательно приглядевшись к гипсовым фигурам, должностные лица не на всех нашли идентификационные номера. Без опознавательных знаков оказались мужской бюст 1951 года да портрет дважды Героя Социалистического труда Бориса Жукова. А еще пластилиновые литейщицы, что вошли в монумент героическим защитникам Ленинграда.

«Данные обстоятельства могли повлечь за собой незаконное выпадение музейных предметов из особого оборота – хищение предметов, имеющих особую художественную ценность, а также их утрату», – тревожится надзор.

Так как мастерская является частью Музея городской скульптуры, претензия полетела туда. Бюсты все же придется пронумеровать.



