Полыхающий микроавтобус собрал пробку на КАД. Огонь перекинулся на шумозащитный экран

Движение на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга затруднил пожар. На обочине полыхал микроавтобус. Пламя было такой силы, что тушить пришлось даже шумозащитный экран КАД.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 29 ноября на внутреннем кольце КАД, у вантового моста, загорелся микроавтобус. На кадрах с места ЧП видно, что возгорание произошло в моторном отсеке, а затем огонь распространился на весь автомобиль.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что пожар произошел около 13:50 на 56-м километре внутреннего кольца КАД. Загорелся автомобиль Ford Transit. Машина находилась в полосе безопасности. Информацию о происшествии передали в обслуживающую дорогу подрядную организацию.





К 14:20 пожар потушили сотрудники МЧС. «Форд» выгорел полностью. Кроме того, из-за возгорания оказались повреждены два пролета шумозащитных экранов. Пострадавших, по имеющимся данным, нет.

Из-за пожара на внутреннем кольце собралась почти 4-километровая пробка. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется от развязки с Мурманским шоссе. На месте для ликвидации последствий находятся представители подрядной организации, отметили в Упрдоре.