Из-за анонимки прервались заседания в Невском суде. В Москве проверяют Черемушкинский суд

Эвакуация зданий судебной системы в Петербурге продолжается. Вслед за Приморским и Выборгским анонимное «взрывоопасное» письмо получил Невский суд.

Параллельно эвакуации проходят в столице. Там кинологи и сотрудники экстренных служб проверяют Черёмушкинский суд, пишет ТАСС 29 ноября.

UPD. В 14.52 поступила информация об эвакуировании Петродворцового суда.





Напомним, накануне взрывчатку искали в девяти зданиях судебной системы в Петербурге. На улицу отправили более 1300 человек. Виной всему были письма с ящиков швейцарской веб-почты с шифрованием, созданным в 2013 году сотрудниками ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям).