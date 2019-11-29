Миллионы за Counter-Strike. Впервые в истории киберспортивная команда выйдет на IPO

Мировой чемпион по Counter-Strike намерен провести первичное размещение акций, чтобы привлечь от 18 до 22 миллионов долларов.

«Astralis из Дании стала первой киберспортивной командой, заявившей о своем намерении закрепить свой статус на мировом рынке [киберспорта] объемом порядка 1,1 миллиарда долларов», – сообщает 29 ноября Bloomberg.

В Astralis отмечают, что таким шагом хотят укрепить свой бренд на десятилетия вперед. По оценкам генерального директора Astralis Group Николая Нихольма, инвесторы уже подали заявки на 8 миллионов долларов, а всего в ходе размещения акций команда хочет получить до 22 миллионов.

Astralis была основана в Дании в 2016 году. Команда стала чемпионом мира в многопользовательской компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive.

О том, как заработать на компьютерных играх, читайте в материале «Фонтанки».



