Размер рубля значения не имеет. На севере Петербурга жилкомсервисы так скроили конкурсы по вывозу мусора, что на них обратили внимание антимонопольщики

Сотрудники УФАС изучают условия конкурсных процедур на право вывозить мусор в Выборгском районе. Контракты на 200 млн от государственных жилкомсервисов получила компания, предложившая большую цену.

Как стало известно «Фонтанке», в ближайшее время Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу приступит к рассмотрению двух жалоб от АО «Автопарк №6 «Спецтранс» на действия закупочных комиссий ООО «Жилкомсервис №1 Выборгского района» и «Жилкомсервис №2 Выборгского района». Жалобы зарегистрированы 27 ноября. «Спецтранс» оспаривает результаты выбора подрядчика на вывоз мусора с территории Выборгского района. Результаты двух закупок на «оказание услуг по сбору, вывозу, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов» стали известны 22 ноября. Контракты на 107 и 112 млн взяла компания «ПКФ "Петро-васт"», зарегистрированная во Всеволожском районе Ленобласти. И в первом, и во втором случае победитель предложил цену на миллион большую, чем у конкурента.

По условиям конкурсной процедуры, за 2020 год победитель должен вывезти 394 тысячи кубометров отходов. Контракты ещё не подписаны. Упомянутые жилкомсервисы обслуживают примерно половину Выборгского района и принадлежат городу.

Как рассказали в петербургском Управлении ФАС, представители «Автопарка №6 «Спецтранс» считают, что конкурсная процедура, проведённая в форме запроса предложений, вызывает вопросы. В частности, критерий стоимости был вторичен — при принятии решения на его долю пришлось 20% значимости. Нестоимостные позиции занимали остальные 80%.





Судя по конкурсной документации, самыми значимыми — на 30 баллов из 100 возможных — стали два параметра. Первый — наличие спецтехники, оснащённой оборудованием для фиксации места, времени и объёма оказываемых услуг, а также фотофиксации. Второе условие — контейнеры, оснащённые электронными метками для считывания информации о том, где находится контейнер и когда он был перевёрнут при разгрузке. Любопытно, что в условиях указано максимально необходимое количество машин со сканерами — всего десять, что для района, где живёт 400 тысяч человек, крайне мало. Метки же должны быть установлены на 1360 контейнерах.

Обе компании предоставили документы о том, что оборудование приобретено.

«ПКФ "Петро-васт"» получила за эти строчки максимальные 30 баллов, «Автопарк №6 «Спецтранс» – ноль. При этом, судя по опубликованному протоколу, по параметру «наличие финансовых ресурсов, позволяющих предоставить дополнительную отсрочку платежа», проигравшая фирма предложила условия в два раза лучшие. По остальным критериям претенденты шли вровень. В том числе по опыту и стоимости ранее выполненных аналогичных работ. Но вес этих критериев был невелик — не более 20 баллов.

Отметим, что 223-й Федеральный закон, в канве которого прошла процедура закупки, носит рамочный характер. Он регламентирует, к примеру, сроки. Всю конкурсную документацию составляет заказчик.

О том, что думают участники рынка о перевешивании нестоимостных критериев над ценой и каким образом этот инструмент может быть использован заказчиком, читайте в материале 47news «Размер рубля значения не имеет. Мусорные контракты Петербурга смотрят на знакомых».