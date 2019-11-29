Суды Петербурга эвакуируются второй день подряд. Первым на выход отправился Приморский

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Текст письма с угрозами был один и тот же. Аноним сообщал о заминировании здания, уведомлял о видеонаблюдении за входами и подъездами. Обещал, что при появлении оцепления и взрывотехников будет активирована взрывчатка. «Сообщения будут приходить, пока Константин Малофеев не вернет 120 биткоинов, украденных с биржи WEX», – говорилось в конце.

На осмотр привлекли 89 сотрудников органов внутренних дел, а также десятки сотрудников МЧС. Мероприятия шли до половины пятого. Многие дела в этот день так и не рассмотрели.

Если в Петербурге уголовное дело по факту ложных сообщений пока не возбуждено, то сам упоминаемый в спам-рассылке предприниматель Константин Малофеев еще вчера заявил о том, что обратился в ФСБ. Он считает кампанию дискредитацией своего имени и связывает «минирования» со статьей Русской службы ВВС о крушении крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex. Журналисты ознакомились с уголовным делом о пропаже этих денег и пришли к интересным выводам.

Суды вчера «минировали» не только в Петербурге, но и в Москве.