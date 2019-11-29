Происшествия
Суды Петербурга эвакуируются второй день подряд. Первым на выход отправился Приморский
Выборгский и Приморский райсуды эвакуируют, сообщает днем 29 ноября объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Уточняется, что на их электронные ящики сегодня поступили те же самые письма с угрозами взрыва, что и вчера. В Приморский суд приехали взрывотехники, заседания в Выборгском также прекращены, всех вывели на улицу.
Напомним, накануне взрывчатку искали в девяти зданиях судебной системы в Петербурге. На улицу отправили более 1300 человек. Виной всему были письма с ящиков швейцарской веб-почты с шифрованием, созданным в 2013 году сотрудниками ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям).
Справка:
Текст письма с угрозами был один и тот же. Аноним сообщал о заминировании здания, уведомлял о видеонаблюдении за входами и подъездами. Обещал, что при появлении оцепления и взрывотехников будет активирована взрывчатка. «Сообщения будут приходить, пока Константин Малофеев не вернет 120 биткоинов, украденных с биржи WEX», – говорилось в конце.
На осмотр привлекли 89 сотрудников органов внутренних дел, а также десятки сотрудников МЧС. Мероприятия шли до половины пятого. Многие дела в этот день так и не рассмотрели.
Если в Петербурге уголовное дело по факту ложных сообщений пока не возбуждено, то сам упоминаемый в спам-рассылке предприниматель Константин Малофеев еще вчера заявил о том, что обратился в ФСБ. Он считает кампанию дискредитацией своего имени и связывает «минирования» со статьей Русской службы ВВС о крушении крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex. Журналисты ознакомились с уголовным делом о пропаже этих денег и пришли к интересным выводам.
Суды вчера «минировали» не только в Петербурге, но и в Москве.