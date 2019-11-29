Святой не бренд? Михалков будет судиться с Роспатентом за право сделать Никиту Бесогона товарным знаком

Компания кинорежиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон» не смогла зарегистрировать изображение раннехристианского святого в качестве своего товарного знака. Может ли Никита Бесогон быть брендом – теперь будет решать суд.

«Общество с ограниченной ответственностью «Бесогон» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности», – сообщается в карточке дела на сайте суда.

Ранее Роспатент отказал компании Никиты Михалкова в регистрации святого в качестве бренда. «Заявленное обозначение относится к обозначению, которое противоречит общественным интересам (примером таких обозначений могут быть обозначения, затрагивающие религиозные чувства)», – говорится в решении ведомства.

При этом заявитель настаивал на том, что изображение уже давно используется как «средство индивидуализации» программы Никиты Михалкова «Бесогон.ТВ». Также отмечается, что святой не канонизирован РПЦ и «малоизвестен среднему российскому потребителю».

Судебное заседание по делу «Бесогона» состоится 15 января следующего года.



