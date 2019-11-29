Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: -1
$ 64.08р
70.55р
15:33 29.11.2019
Расширенный поиск

Происшествия
29.11.2019 13:52
Печать

«Повлиять не могли». Водоканал успокоил горожан после новостей о ядовитых сбросах в канализацию

Петербургский Водоканал утверждает, что сбросы окиси этилена в канализацию города не повлияли на систему водоснабжения. Ранее эксперты назвали вещество опасным ядом. 

«В данном случае несанкционированный сброс не оказал негативного влияния на работу очистных сооружений, – сообщили «Фонтанке» на предприятии 29 ноября. – Технологии, действующие на очистных сооружениях ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», гарантированно обеспечивают высококачественную очистку сточных вод от любых посторонних примесей. Крупные загрязнения и минеральные взвеси отсеиваются на этапе механической очистки, а за счет биологической и химической очистки устраняются посторонние потенциально опасные вещества. Таким образом, в Финский залив возвращается вода, соответствующая всем нормативам.  На систему водоснабжения последние инциденты повлиять не могли, так как источником водозабора является река Нева». 

При этом на предприятии подчеркнули, что несанкционированные сбросы в канализацию, как правило, могут отрицательно сказаться на режиме эксплуатации сети. 

Напомним, ранее «Фонтанка» рассказала о задержании предполагаемого виновника зловония, которое ощущали в течение нескольких дней жители южных районов города. По данным экспертов, он слил  в канализацию окись этилена, которая является опасным ядом и при очень сильном отравлении может поражать нервную систему.



© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      29.11.2019 15:24

      «Алмаз – Антей» примет участие в Международной выставке «Здравоохранение-2019»

      «Алмаз – Антей» примет участие в 29-й Международной выставке «Здравоохранение-2019», которая пройдет в Москве в рамках форума «Российская неделя здравоохранения» в ЦВК «Экспоцентр» со 2 по 6 декабря.
      АО «Альфа-Банк»
      29.11.2019 12:23

      Альфа-Банк признан «Банком года в России» по версии The Banker

      Альфа-Банк признан «Банком года в России» по версии авторитетного международного журнала The Banker.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      29.11.2019 11:48

      960 сотрудников банка «Санкт-Петербург» прошли обучение в Диджитал-академии

      В конце 2018 года в рамках стратегии по цифровизации банк «Санкт-Петербург» создал новую систему обучения «Диджитал-академия». За прошедший год обучение по программам системы прошло 960 сотрудников банка.
      «Аквилон Инвест»
      29.11.2019 10:43

      «Аквилон Инвест» отмечен золотым знаком «Надежный застройщик РФ 2019»

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» стал пятикратным обладателем одной из самых престижных общественных наград в сфере долевого строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России».
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      29.11.2019 10:35

      Шестая очередь «Нового Оккервиля» предъявлена Госкомиссии

      Завершено строительство 6-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» со встроенным детским садом на 150 воспитанников. Во дворах выполнено благоустройство, оборудованы площадки для детей разных возрастов.
      Группа компаний «ЦДС»
      29.11.2019 10:15

      Группа ЦДС запускает эко-программу

      Группа ЦДС запускает экологическую программу по сбору и переработке отходов. На территории жилых комплексов застройщика появятся контейнеры для сбора пластика и макулатуры, содержимое которых будет отправляться на переработку.
      Glorax Development
      29.11.2019 10:02

      Glorax Development награждена знаком «Надежный застройщик России»

      Компания Glorax Development получила золотой знак «Надежный застройщик России-2019».
      предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
      29.11.2019 09:50

      Центр мебели и интерьера «Кубатура» готовится встречать первых покупателей

      Проект интерьера создан архитектурной студией «KVADRAT».
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      28.11.2019 18:00

      Один жилой комплекс хорошо, а два – лучше

      В завершающую стадию строительства перешли сразу два малоэтажных жилых комплекса на Царскосельских холмах.
      РСТИ (Росстройинвест)
      28.11.2019 17:51

      ЖК «11» получил премию Urban Awards

      27 ноября в Москве состоялась церемония награждения премии Urban Awards. Дизайнерский жилой комплекс «11» (ELEVEN) от холдинга РСТИ получил награду в номинации «Премьера года».
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      28.11.2019 17:09

      ЖК BOTANICA от Группы «Эталон» — обладатель премии за лучшую концепцию экодевелопмента

      Группа «Эталон» стала победителем второго архитектурно-дизайнерского конкурса с международным участием «Золотой Трезини».
      pixabay.com
      28.11.2019 16:37

      Пользователи СПАРКа смогут анализировать арбитражи с помощью системы ГАРАНТ

      Пользователи СПАРКа смогут анализировать арбитражи с помощью базы нормативных документов системы ГАРАНТ