«Повлиять не могли». Водоканал успокоил горожан после новостей о ядовитых сбросах в канализацию

Петербургский Водоканал утверждает, что сбросы окиси этилена в канализацию города не повлияли на систему водоснабжения. Ранее эксперты назвали вещество опасным ядом.

«В данном случае несанкционированный сброс не оказал негативного влияния на работу очистных сооружений, – сообщили «Фонтанке» на предприятии 29 ноября. – Технологии, действующие на очистных сооружениях ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», гарантированно обеспечивают высококачественную очистку сточных вод от любых посторонних примесей. Крупные загрязнения и минеральные взвеси отсеиваются на этапе механической очистки, а за счет биологической и химической очистки устраняются посторонние потенциально опасные вещества. Таким образом, в Финский залив возвращается вода, соответствующая всем нормативам. На систему водоснабжения последние инциденты повлиять не могли, так как источником водозабора является река Нева».

При этом на предприятии подчеркнули, что несанкционированные сбросы в канализацию, как правило, могут отрицательно сказаться на режиме эксплуатации сети.

Напомним, ранее «Фонтанка» рассказала о задержании предполагаемого виновника зловония, которое ощущали в течение нескольких дней жители южных районов города. По данным экспертов, он слил в канализацию окись этилена, которая является опасным ядом и при очень сильном отравлении может поражать нервную систему.



