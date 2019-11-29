Водитель «Шкоды» в Сосновом Бору выехал на «встречку» и собрал 4 машины и стоящий на остановке автобус

Неудачный маневр водителя автомобиля привел к массовой аварии в Сосновоборском городском округе Ленинградской области. Среди участников ДТП – автобус, который высаживал пассажиров.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла утром 29 ноября в Сосновом Бору. По предварительным данным, 27-летний мужчина на автомобиле Skoda выехал на встречную полосу у дома 10 по Комсомольской улице. Это привело к столкновению шести транспортных средств, включая стоящий на остановке автобус.

По данным 47News, сначала «Шкода» столкнулась с легковушкой, затем к «замесу» присоединились еще три машины, и одна из них въехала в автобус. Тот в это время притормозил, чтобы выпустить пассажиров.





К счастью, авария обошлась без пострадавших. Пассажирам автобуса пришлось выйти и дожидаться следующего.