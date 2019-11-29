Дождались. Ночь в Пулково с надеждой увидеть Воронеж закончилась отменой рейса

Туман так и не позволил пилотам рейса авиакомпании «РусЛайн» из Петербурга в Воронеж подняться в небо. Пассажирам вновь ждать до вечера.

Рейс, который должен был вылететь в 10 часов вечера 28 ноября, но был перенесен на полдень 29-го, отменен, следует из онлайн-табло Пулково. Представители авиакомпании сообщили, что клиенты могут полностью вернуть стоимость билета. Следующий рейс этой компании отправится в Воронеж в 22:00. Отметим, обратный рейс из Воронежа приземлился в Петербурге еще в девять утра.

В аэропорту Воронежа «Фонтанке» сообщили, что туман в городе по-прежнему сильный, но погода постепенно начала улучшаться. Аэропорт не закрывают, решение о взлете и посадке принимает каждый командир судна в отдельности. В случае с петербургским рейсом, вероятно, у пилотов кроме прочего закончился рабочий день и садиться за штурвал им не позволяют правила авиационной безопасности.



