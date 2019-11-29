Суд распустил избирком муниципалитета «Сергиевское», где настоящие кандидаты в депутаты дрались с подставными

Санкт-Петербургский городской суд расформировал избирательную комиссию муниципального образования (ИКМО) «Сергиевское» (находится в Выборгском районе). Это решение суд принял 29 ноября, удовлетворив иск городской избирательной комиссии.

Кампания в «Сергиевском» была одной из самых скандальных. Люди, которые намеревались баллотироваться в депутаты, не могли подать в избирком нужные для регистрации документы из-за очередей с подставными кандидатами. Факт наличия искусственных очередей констатировала и Центральная избирательная комиссия, которая представила суду свое заключение о работе ИКМО «Сергиевское».

Представители муниципального избиркома, как сообщили «Фонтанке» участники судебного заседания, настаивали на том, что скандалы во время кампании — например, потасовки в очередях — связаны с политической конкуренцией и не имеют отношения к работе ИКМО.

Стабилизировать работу избиркома «Сергиевское» городская избирательная комиссия пыталась еще во время предвыборной кампании. Горизбирком своим решением сдвинул сроки приема документов у кандидатов в этом муниципалитете, поскольку пришел к выводу, что выборы там были объявлены тайно, поэтому о дате начала кампании жители узнать не могли. ИКМО с этим решением петербургской комиссии не согласилась и пыталась оспорить его в суде. Впоследствии по инициативе Горизбиркома мировой суд оштрафовал председателя ИКМО Елену Элконину на символические 3 тысячи рублей.

«Сергиевское» – один из четырех муниципалитетов, избирательные комиссии которых пытается расформировать городской избирком. ИКМО «Семеновского» и «Коломяг» горсуд уже распустил. На очереди — комиссия «Екатерингофского».



