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Происшествия
29.11.2019 13:10
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Нашел нужный ключ. Бизнесмена обокрали на миллион рублей в Петербурге

Неизвестный проник в квартиру индивидуального предпринимателя в Московском районе Петербурга. Злоумышленник украл деньги и украшения на 987 500 рублей. 

Как стало известно «Фонтанке», бизнесмен занимается грузоперевозками. Он обратился в полицию 28 ноября: пять дней мужчины не было дома. За это время преступник успел подобрать ключи от дверей и влезть в квартиру в 5-м Преподпортовом проезде, 1. В доме вор забыл цилиндр замка с ключами и оставил другие улики – отпечатки пальцев и следы обуви.  Сейчас сотрудники полиции просматривают записи с видеокамер в парадной и ищут вора. Ущерб — почти миллион.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

 


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