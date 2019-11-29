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29.11.2019 13:14
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Любитель шопинга в ДЛТ опять заставил Большую Конюшенную подождать

Очередной любитель шопинга запер многострадальную Большую Конюшенную улицу в центре Петербурга в «черную пятницу». На этот раз пробку собрал припаркованный вторым рядом «Мерседес» бизнесмена.

О собравшейся утром 29 ноября на Большой Конюшенной пробке «Фонтанке» сообщил читатель Дмитрий. Минивэн Mercedes-Benz V250 оставили припаркованным вторым рядом прямо у входа в ДЛТ. «Пошли в магазин за покупками», – пишет Дмитрий.

В оставшееся пространство проезжей части крупногабаритному транспорту, вроде следующих по Большой Конюшенной туристических автобусов, уже не протиснуться, и в итоге подобная парковка просто останавливает движение по улице. Толпе водителей приходится ждать одного.

Запечатленный на фото Mercedes-Benz V250 d 4MATIC, по данным «Фонтанки», принадлежит 47-летнему бизнесмену из Кронштадта. Впрочем, все штрафы ГИБДД за ним числятся на другие машины, так что, возможно, на этой ездит другой водитель. Публикуем фотографию с номером автомобиля, чтобы привлечь внимание ГИБДД к факту нарушения.


читатель «Фонтанки» Дмитрий

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Подобная ситуация на Большой Конюшенной возникает довольно часто. Нередко улицу запирают дорогие или непростые автомобили, к примеру, Rolls-Royce Ghost или Bentley. А в этом октябре пробку там собрала Toyota с дипномерами.

Бывают, впрочем, и случаи другого плана. Водитель Ford Transit, не раз запиравший Большую Конюшенную, рассказал «Фонтанке», что доставляет товар в расположенную рядом пышечную. И хотя он старается заехать на тротуар, чтоб не мешать, иногда туда просто не пробраться из-за стоящих машин.

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