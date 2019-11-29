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29.11.2019 18:00
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Насыщенный декабрь в Пушкинском районе

В преддверии Нового года город уже украсила праздничная иллюминация, на площадках устанавливаются ёлки. Для праздничного настроения не хватает только снега.

Насыщенный декабрь в Пушкинском районе

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Готовятся к новому году и жители молодого микрорайона на Царскосельских холмах в Пушкинском районе. Проект реализует строительная компания «Терминал-Ресурс». На его территории уже проживают более 4 000 жителей, ещё столько же готовятся к новоселью. Инфраструктура района открывает пушкинцам разнообразные возможности для досуга не только в праздники, но и в будние дни.

Библиотеки

Первого декабря библиотека «Ласточка» приглашает на премьеру «Я вечный». Героем этого моноспектакля станет самый добрый злодей советского киноэкрана – Георгий Францевич Милляр (12+).

Библиотека «Ласточка» открывает сцену для талантливых жителей района. «Открытый микрофон» работает для участников 8 декабря в 14.00 (12+).

15 ноября в 12.00 в детской библиотеке семейного чтения пройдет мероприятие из цикла "Я Петербуржец" – беседа о Петропавловской крепости (12+).

16 декабря в 11.00 детская библиотека семейного чтения организует с маленькими читателями прогулку, посвящённую театральному искусству. На ней дети узнают, как устроен театр, увидят закулисье, познакомятся с театральными профессиями (6+).

19 декабря в 11.00 в библиотеке состоится встреча, посвященная творчеству Эдуарда Успенского. Играя, исполняя веселые песни, встречаясь с героями любимых мультфильмов, сказок, стихов, ребята совершат увлекательное путешествие в город Успенскоград (6+).

Дом молодежи «Царскосельский»

8 декабря в 19.00 на сцене Дома молодёжи «Царскосельский» будет показана музыкальная комедия «Женитьба Фигаро». Одна из наиболее известных пьес в мировой драматургии принадлежит перу Пьера Бомарше. Это история любви, звучащая современно и свежо и в наши дни (12+).

«Белоснежный бал Иоганна Штрауса» примет гостей 27 дек 2019 19.00 (6+).

Балет-феерия «Щелкунчик», на музыку Петра Ильича Чайковского в двух актах начнётся 29 декабря 2019 в 17.00. Эта настоящая новогодняя сказка, лауреат международных конкурсов «Театр классического балета», поставлена с участием «Императорской школы русского балета» (6+).


Семейный клуб «Домашний очаг» Дома молодежи «Царскосельский» проведёт в декабре открытый конкурс «Суперпапа». К участию приглашаются мужчины Пушкинского района, состоящие в браке, либо одинокие отцы. Ограничений по возрасту и профессиональной деятельности нет, для участников важен положительный опыт воспитания детей в семье. 7 декабря будут подведены итоги, судьи и зрители смогут выбрать самых-самых пап 2019 года.

Музей

Музей-Театр «Сказки Пушкина» подготовил для школьников волшебную интерактивную программу, посвященную чудесному празднику Рождества (0+).

Царскосельский каток

На Треугольной площади открылся каток. Он работает ежедневно с 12.00 до 21.00. Яркие огни, приятная музыка, прекрасные виды создадут сказочное зимнее настроение и взрослым, и детям! На ледовой арене есть тёплая раздевалка, прокат оборудования, школа катания с инструкторами и мастерская по заточке.

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Авиамоделирование

В крытом павильоне КВЦ Экспофорум 8 декабря состоится уникальное событие в мире авиамодельного спорта – «И небо детям». Гости выставки станут не только зрителями, но и участниками незабываемых полетов авиамоделей разных классов. В соревнованиях примут участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России. Начало праздника в 11.00.

Пушкинский дом культуры

В Пушкинском доме культуры декабрь начнётся с циркового представления. В программе: фокусы, акробаты, дрессированные животные. Начало представления: 12.00 (0+).

Пушкинский дом культуры продолжает Цикл музыкально-поэтических спектаклей по произведениям русских поэтов XIX-XX веков «Мир Музыки. Мир Поэзии. Мир Души» в исполнении актёра театра и кино Владимира Ермакова. Программа посвящена Году Театра и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Будут показаны как новые спектакли, так и наиболее полюбившиеся зрителям постановки прошлого сезона. Начало вечерних спектаклей – 18.00. Вход на спектакли свободный (6+).

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе от застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719 19 19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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