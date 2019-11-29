В Петербурге открывается первая выставка картин известного оперного певца Евгения Никитина. Она поможет благотворительному проекту «ЛенЗдравКлоун»

В Северной столице 1 декабря начнёт работу выставка «Transcendere», на которой будут представлены работы известного оперного певца Евгения Никитина. Картинами можно будет не только полюбоваться, но и приобрести за пожертвование, а средства направят на работу благотворительного проекта «ЛенЗдравКлоун».

Евгений Никитин — звезда петербургской оперной сцены, певец (бас-баритон), выступающий в лучших оперных театрах мира (Метрополитен, Венской, Баварской опере и многих других), интерпретатор Вагнера, которого приглашают исполнять его музыку на главных сценах Германии. Но есть у певца и другой талант – он уже много лет он создаёт компьютерные картины, отчасти перекликающиеся с его оперным творчеством. Поклонники Евгения Никитина знают о его увлечении, а широкой аудитории он согласился показать работы впервые. И не просто показать, а поддержать благотворительную организацию «ЛенЗдравКлоун» – сообщество больничных клоунов, помогающих детям и их родителям пережить страшные, мучительные моменты жизни, дающих им луч надежды и радости, а порой и облегчающих страдания в последние дни.

Выставка будет работать в центре дизайна ART PLAY SPb с 1 по 8 декабря (Красногвардейская площадь, 3). Как рассказали «Фонтанке» организаторы, центр бесплатно предоставил большое помещение под экспозицию.

Посетители смогут не только полюбоваться работами Евгения Никитина, но и при желании приобрести отпечатки картин за пожертвование. Сделать это можно будет на сайте «ЛенЗдравКлоуна» с 1 декабря, либо уточнить информацию, придя на выставку.