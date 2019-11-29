Россияне подсели на бургеры и блины. Продажи фастфуда выросли на 4% в январе – октябре

Россияне стали больше и чаще покупать еду, сообщает 29 ноября «Коммерсант» со ссылкой на исследование Сбербанка, «Платформы ОФД» и Delivery Club. Так, по данным компаний, средний чек на покупку такой продукции за десять месяцев 2019 года увеличился на 2% — до 240 руб. Объем продаж увеличился на 4%.

Чаще всего россияне покупают кофе, чай, выпечку, бургеры и блины. За одно посещение больше всего тратят жители Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областей, Москвы и Приморского края. Их средний чек превышает 350 рублей.

Фастфуд покупают не только в торговых точках, но и заказывают на дом. Причем в Интернете потребители тратят вдвое больше. По данным Delivery Club, средний чек при заказе из заведений быстрого питания широкого профиля составляет 738 рублей, а при заказе из бургерных и пиццерий — больше 1 тысячи рублей. Самое популярное блюдо при доставке фастфуда — бургеры. На втором месте ролл «Филадельфия», а на третьем — картофель фри.



