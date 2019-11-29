Источник: В администрацию Петербурга может перейти близкий к экс-министру транспорта Соколову чиновник

Руководитель Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти Кирилл Поляков может перейти на работу в администрацию Петербурга. Об этом «Фонтанке» 29 ноября сообщил собеседник, знакомый с ходом переговоров.

Сам Кирилл Поляков заявил «Фонтанке», что о подобных планах ему ничего не известно. «Ни от Эдуарда Батанова (вице-губернатора Петербурга. — Прим. ред.), ни от Александра Беглова я подобных предложений не получал», – сказал он.

Его связывают тесные рабочие отношения с бывшим министром транспорта РФ Максимом Соколовым: с 2013 по 2018 год Поляков был его советником. Карьеру в органах власти Поляков начал в 2001 году, когда стал депутатом, а спустя два года и спикером Заксобрания Ленинградской области. Впоследствии он занимал пост председателя совета директоров Кировского завода, гендиректора инвестиционной компании «Интерпром», руководил Ленинградской областной торгово-промышленной палатой. Он также возглавлял «Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу в России» с августа 2017-го по август 2018 года.

Как ранее писала «Фонтанка», в администрации Петербурга обсуждается вопрос о назначении вице-губернатором Максима Соколова, который сейчас занимает должность гендиректора ПАО «Группа ЛСР». Профильный вице-губернатор Эдуард Батанов, отвечающий в петербургском правительстве за транспорт и инвестиции, сейчас находится в отпуске.



