«Я больше не начальник». Связанный с делом Голунова спикер ГУ МВД Москвы подтвердил «Фонтанке» своё увольнение

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов покинул свой пост. Информацию 29 ноября он лично подтвердил корреспонденту «Фонтанки».

Во время разговора Титов, по всей видимости, куда-то ехал. Услышав вопрос журналиста на тему правдивости слухов об увольнении, экс-руководитель рассмеялся и заверил: «Скоро на сайте появится вся информация, я больше не начальник пресс-службы. На моё место пришёл новый человек, я ему этот номер мобильного передам, надеюсь, он будет так же хорошо работать со СМИ».

Титов заявил, что уже перешёл на новую работу, но на вопрос о месте ответил коротко: «Это секрет, я вам и так уже много сказал».

Юрий Титов / фото с сайта ГУ МВД по Москве





Отметим, что на сайте столичного главка Юрий Титов всё ещё числится руководителем пресс-службы. Информация о его увольнении пока не опубликована.

Имя бывшего пресс-секретаря связано со скандальным делом Ивана Голунова. После задержания корреспондента «Медузы» полицейский главк в качестве подтверждения выставил на сайт фотографии «нарколаборатории», которая никакого отношения к журналисту и его квартире в реальности не имела. Вскоре ведомство одумалось и объяснило, что в релиз поместили фото, сделанные в другом месте.