Смольный расписал тарифы на проезд в метро на 2020 год. По единому электронному билету они начинаются с 37 рублей

Комитет по тарифам опубликовал два проекта правительственных постановлений, которые устанавливают тарифы на проезд в подземке на 2020 год. Единый месячный проездной подорожает до 3015 рублей.

Документы опубликованы 29 ноября на сайте Смольного. Один из них касается стоимости поездки в метро. Разовый проезд, как уже заявлялось раньше, обойдется в 55 рублей, как и провоз ручной клади сверх установленной нормы. При оплате картой «Мир» цена падает до 40 рублей, а «Единой картой петербуржца» – до 35 рублей.

Второй проект относится к билетам многоразового пользования. Единый проездной на месяц (трамвай, троллейбус, автобус, метро) будет стоить 3015 рублей вместо нынешних 2900, такой же льготный – 623 рубля вместо 600. Учащимся он обойдется в 535 рублей, студентам – в 1075 (сейчас 515 и 1035 соответственно).

В тех же пропорциях вырастают цены на месячный билет для метро (до 1870 рублей) и многоразовые билеты для подземки. Суточные единые билеты будут стоить от 185 рублей до 705 рублей в зависимости от количества дней, а единый на 90 минут – 68 рублей.





По единому электронному билету первые 10 поездок обойдутся в 37 рублей каждая; далее цена снижается и начиная с 41-й поездки составляет 33 рубля.

Ранее стало известно, что разовый проезд на наземном транспорте и в метро подорожает на 10 рублей (до 50 и 55 рублей соответственно), а по билетам длительного пользования — на 3,9%. Незадолго до этого комитет финансов заявлял, что в первоначальный вариант бюджета заложен рост на 5 рублей. В свою очередь, комтранс сообщал, что без дополнительной субсидии придется выходить на 50 рублей за талон и 60 — за жетон. Губернаторской поправкой субсидия непосредственно на перевозку пассажиров была, напротив, сокращена почти на 3 млрд.