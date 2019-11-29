«Нагрянуло 20-30 сотрудников ФСБ, вооруженных». Мурманский рыбный порт сообщил о масках-шоу в своем управлении

В управление Мурманского рыбного порта пришли с обысками сотрудники ФСБ. Об этом 29 ноября сообщается в официальном twitter компании.

Там уточняется, что причиной для обысков якобы стали подозрения в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном владении причалами.

«В управлении рыбного порта — маски-шоу. Нагрянуло 20-30 сотрудников ФСБ, вооруженных. Обвиняют в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном владении причалами», – говорится в сообщении компании.

В управление рыбного порта – маски-шоу. Нагрянуло 20-30 сотрудников ФСБ, вооруженных. Обвиняют в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном владении причалами.#маскишоу#ммрп #чп — Мурманский морской рыбный порт (@PressMMRP) November 29, 2019

Официально эту информацию пока никак не комментировали. Отметим, накануне в twitter порта упоминалось о длящейся уже три года судебной тяжбе с областным комитетом по тарифному регулированию из-за недополученных средств на теплоснабжение Мурманска. Неизвестно, могут ли быть обыски связаны с этим делом.



