Фельдшера скорой с набережной канала Грибоедова в больницу отправил пьяный пациент

Выпивший житель Петербурга отмахнулся от предлагаемого лечения кулаком. Он несколько раз ударил фельдшера по лицу.

Об этом 29 ноября сообщает Следственный комитет, драку пациент учинил накануне вечером в центре города. Медиков вызвали на набережную канала Грибоедова, сильно выпившему мужчине, по мнению прохожих, нужна была помощь. Сам он так не считал и на приезд врачей отреагировал агрессивно – несколько раз он ударил фельдшера по лицу, последнему самому пришлось ехать в больницу – уже в качестве пациента.

Дебошир тоже поехал лечиться, точнее – отсыпаться. Рядом с отходящим от острого отравления этанолом мужчиной в НИИ скорой помощи дежурит наряд полиции.



