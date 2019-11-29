Таксист, «не зная об одностороннем», подставил себя и пассажирку под «Форд» на Цимбалина

В Невском районе Петербурга водитель такси не довез пассажирку до пункта назначения. Оба отправились в больницу.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», утром 29 ноября у дома 52 по улице Цимбалина столкнулись такси Hyundai Solaris и внедорожник Ford Explorer. «Таксист, видимо, не зная, что едет по дороге с односторонним движением, во двор решил заехать с правой полосы налево, а по левой полосе ехал джип», – пишет участница группы Татьяна.

В результате легковушка получила удар в левый бок, от которого его довольно сильно вмяло. Со слов очевидицы, пострадали водитель и девушка – пассажирка такси, обоих увезли в больницу. Информация о пострадавших уточняется.





Автомобилисты отмечают, что «не знающих об одностороннем» на Цимбалина встречается много. «Много раз там видел подобное! Многие по привычке едут в правой полосе, считая, что есть встречка, которой уже почти ГОД нету!» – пишет в комментариях Джон.