Амурский тигр индифферентно прогуливался по федеральной трассе «Уссури»

Амурский тигр вальяжно прогуливался по обочине федеральной трассы А-370 «Уссури» в Хабаровском крае. Изумленные автомобилисты сняли хищника на видео. Тигр на секунду остановился, посмотрел на машину и отправился по своим делам.

Как 29 ноября выяснило ИА «Хабаровский край сегодня», видео сделано под Хабаровском в районе поселка 24 километр. Автомобилисты встретились с обитателем Хехцирского федерального заказника.

«На видео не тигр, а, скорее всего, тигрица, которая уже несколько лет живёт на территории Хехцирского федерального заказника. Охотоведы дали ей кличку Карма. Иногда туда захаживают и другие тигры, но между ними довольно жёсткая конкуренция. Карма свою территорию «держит». Вряд ли это кто-то из семейства тигров (Злата и двое её уже подросших детёнышей), которые обжились на территории Большехехцирского заповедника. Они охотятся в более глухих таёжных уголках», – рассказал начальник отдела охраны окружающей среды филиала «Большехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» Юрий Кя.

В 2013 году федеральные и региональные власти решили реконструировать федеральную трассу «Уссури», участок которой прошел через Большехехцирский заповедник. Осенью этого года реконструированный участок торжественно сдали в эксплуатацию. Для безопасности четвероногих обитателей заповедника проектировщики организовали арочные переходы под дорожным полотном.



