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Бизнес-трибуна
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28.11.2019 12:03
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Жилой комплекс «Капитал» вышел на финишную прямую

Компания «Строительный трест» выводит на завершающий этап свой проект комплексного освоения территории в Кудрово. До конца этого года будет сдан 7-21 лот ЖК «Капитал», а через полтора года – высотная доминанта комплекса – ЖК «Архитектор».

Жилой комплекс «Капитал» вышел на финишную прямую

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

«Строительный трест» одним из первых застройщиков начал комплексно развивать территории в Кудрово, понимая всю перспективу этой локации, и занимается этим планомерно вот уже девять лет.

Продажи в масштабном проекте «Капитал» начались в 2008 году. Сегодня этот жилой комплекс по праву стал архитектурной доминантой всей северной части Кудрово за счет своего оригинального исполнения. Это единственный объект в районе, полностью построенный из кирпича – толщина кирпичных стен здесь начинается от 640 мм и достигает 770 мм. Компания вообще строит все свои объекты исключительно из кирпича. ЖК «Архитектор» входит в состав «Капитала» как его последний, восьмой лот, и представляет собой 27-этажный дом на 869 квартир.

Поскольку «Строительный трест» нацелен в своей работе на семейного покупателя, в его проектах нет студий: в том числе и в восьми лотах «Капитала», рассчитанных более чем на 10 тысяч жителей, не найти ни одной. Средняя площадь квартир в строящихся корпусах составляет 60 кв. м, а планировки представлены во многих вариантах, например, с просторными кухнями-гостиными, панорамным остеклением, гардеробными и несколькими ванными комнатами.

За последние несколько лет территория Кудрово изменилась очень серьезно – гармоничное развитие дало свои результаты. Населенный пункт получил статус города, где создано множество новых социальных учреждений, востребованных инфраструктурных объектов, спортивных центров. Больше внимания стало уделяться комплексному благоустройству локации, озеленению и общественным пространствам. Так, например, напротив комплекса «Капитал» силами застройщика разбит и облагорожен парк Оккервиль, который постепенно превратился в одну из главных рекреационных зон для местных жителей.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Социальную инфраструктуру здесь нужно рассмотреть отдельно. При участии «Строительного треста» в квартале была создана школа на 1 600 учеников, детсад на 250 мест, до конца этого года должен появиться еще один детский сад на 150 детей в составе лота 7-21, а в 2021 году – садик на 295 малышей. Также проект планировки территории в квартале предусматривает строительство еще одной школы на 1 600 учащихся. Кроме того в «Капитале» работает несколько других социальных объектов – частных образовательных и развивающих центров, фитнес-центр, медицинские клиники.

Что касается внутренней инфраструктуры жилого квартала «Капитал» и «Архитектор», то она создана таким образом, чтобы жителям квартала не пришлось покидать его, желая найти что-то необходимое. Рядом – станция метро «Улица Дыбенко», на Ленинградской улице – остановка общественного транспорта, а за счет близости выезда на КАД дорога до любого района города области становится легкой и быстрой.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Как будет развиваться локация дальше покажет время. Многое зависит от успешного и своевременного выполнения программ по строительству новых станций метро и Восточного скоростного диаметра – это ключевые объекты для развития жилищного строительства и привлечения новых жителей.

Сегодня стоимость жилья в проекте ЖК «Капитал» начинается от 80 тыс. рублей за кв. м, в ЖК «Архитектор» – от 85 тыс. рублей за кв. м. Большая часть корпусов проекта уже готова, в настоящее время компания завершает строительство предпоследнего лота (7-21), который будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года и активно ведет возведение ЖК «Архитектор», который собираются ввести в 2021 году.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»


ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

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