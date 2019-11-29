Задержанная за шпионаж в Севастополе россиянка служит на Черноморском флоте

Задержанная в Севастополе по подозрению в государственной измене россиянка служит на флоте. Об этом 29 ноября заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

По его словам, женщина является гражданской служащей Черноморского флота России. Федеральная служба безопасности подозревает ее в работе на украинскую разведку. Предполагается, что россиянка собирала для соседнего государства секретные военные сведения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Госизмена», максимальное наказание по ней – 20 лет лишения свободы. Другие детали о задержанной пока не приводятся.



