«Филиппыч, дело молодое...»

Про секс, брак и отношения — что думают молодые.

Ксения Горшкова / «Фонтанка.ру»

В мае 2019-го председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что брак интересует молодежь только как повод для застолья за родительский счет. Во время чемпионата мира по футболу в 2018-м она осудила россиянок за интимные связи с иностранцами «другой расы». Позже предлагала блокировать сайты знакомств, аргументировав это так: «Мы тоже в свое время по-разному знакомились: и в транспорте, и на улице, и на танцах... А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало — давай, да?».

Логично узнать, что же думает сама молодежь о сексе и браке.

1. Секс в большом городе

Олег приехал в Петербург из Орла 7 лет назад. Ему 28 лет, звукорежиссер, увлекается музыкой. Энергичен, обаятелен, лучезарен и независим. Он полтора года в отношениях с девушкой на 3 года старше его. Познакомились на работе, периодически ночуют друг друга. Олег снимает квартиру, его подруга – тоже приезжая, но купила жилье.





«В глубине души я надеюсь, что она меня покинет, – говорит Олег. – Я предлагал порвать отношения, но мы вместе. Она говорит: «Я типа тебя люблю». Я не знаю, что такое любовь. Клеем в нашей паре стало то, что оба немножко чокнутые. Она прикольная как женщина, как человек. Принимает меня как есть. Но у нее мало опыта, всего стесняется, ничего не умеет. В постели с ней очень скучно: не готова к сексу втроем, а я хочу в разных сочетаниях. Секс очень важен. Это счастливое дополнение к счастливой жизни».

Тем не менее, несмотря на «скучный секс» и нежелание детей, Олег признается: в их отношениях есть привязанность.

О важности чувств говорит и Алиса – 22-летняя студентка СПбГУ из Вильнюса. Она – человек свободных взглядов, ведет ВК группу о сексе, рассуждает о полигамии открыто. Рыжая, яркая, эксцентричная, сексапильная, что умело демонстрирует. Она практиковала секс без чувств, руководствуясь принципом «Попробуй все!»:

«В 19-20 лет мне казалось, секс – это исключительно удовлетворение собственных физических потребностей, – рассказывает девушка. – Но потом я поняла, что секс – это принятие себя и своего тела. Это один из видов коммуникации. Меня все время поражало, что мужчина может спать с кем угодно, а девушке нужны чувства. Меня это смущало, и я пыталась развить в себе мужское мышление: переспать и уйти. Я стала практиковать секс на один раз. Потом поняла: нельзя в себе мужское мышление развить. Женщине очень важны чувства, важно отдавать и принимать. Это был эксперимент над собой. Первое время жить так было удобно. Но я всегда чувствовала моральную угнетенность после того, как мужчина уходил. И поняла: лучший секс с теми, с кем хочется просыпаться».

«Наше поколение чуть ли не помешалось на сексе, девочки позволяют себе многое, мальчики пользуются. Сильно развит культ тела, моральные ценности уступают большим губам и попам. Сейчас секс стал очень доступным, молодые люди об этом знают», – сокрушается новгородка 18-летняя Ирина, будущая журналистка. Она живет с молодым человеком чуть менее года, говорит, жить можно и без штампа в паспорте, но «приятно быть законной женой».

Вера – провинциалка, первокурсница московской ВШЭ, изучает лингвистику. Ей 18 лет, с молодым человеком периодически видится, говорит о сексе легко и занимается им с 15 лет, очень раскованна, любит вечеринки секс-тематики. Секс в публичном пространстве – привычное дело.

«У меня есть несколько друзей из физтех-лицея, вот уж, казалось бы, физики, будущие светила науки, так у них все разговоры о том, как бы найти «тяночку». Мне кажется, что хотят все. Или большая часть, но мало кто говорит открыто. Возможно, отношения сейчас уходят на второй план, уступая амбициям, карьере. Вокруг меня очень разнородное поле сверстников. Некоторые занимаются сексом с 14 лет, некоторые не целовались ни разу», – рассказывает она.





Илья и Елена живут в Петербурге, оба юристы, познакомились в университете, приезжие. Илье 23 года, Лена на год старше. В отношениях два года, но вместе не живут, полагая, что быт убьет романтику. «Секс – наивысшее, что может быть между любящими людьми, поэтому я против одноразовых отношений». Илья формулирует сухо и четко: «Секс вне брака – удовлетворение физиологии, чувственный опыт, часть общения с лицом противоположного пола, формирующая важную физиологическую составляющую психоэмоциональной связи». Он верующий человек.

Любовь Борусяк, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник МГПУ, доцент НИУ «Высшая школа экономики», говорит, что любовь по-прежнему называется одной из главных причин вступления в брак. «Чувства должны быть обязательно! Мечта о любви характерна для молодых обоих полов. Разница в том, что девушки предпочитают, чтобы секс был среди людей, которых связывают отношения, а юноши чаще утверждают, что секс – это физиологическая потребность, и если нет постоянных отношений, то без секса все-таки плохо. Многим молодым людям важным кажется, чтобы пара примерно соответствовала друг другу по уровню образования, социальному статусу. Если разрыв очень велик, то растет вероятность конфликтов и разрыва, поскольку людям хочется, чтобы у них были общие интересы. И это правильно, поскольку еще в советское время наибольшая вероятность развода была у брачных пар с существенной разницей в уровне образования, особенно если образование выше у женщины».

«Сексуальная жизнь становится маркером социальной успешности в зависимости от сценария, – говорит Елена Здравомыслова, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета. – Мотивы вступления: ради удовольствия, секс по дружбе, романтический, рыночный. Мотивы меняются в зависимости от партнера. У молодежи – и наиболее популярны – «дружеский» (нам вместе хорошо, мы друзья) сценарий сексуальных отношений, «гедонистический» и «романтический». Гендерная идентичность очень связана с сексуальным опытом. Секс – это «достижение», грубо говоря, социально универсальное. Сексолог Игорь Кон писал о важности сексуального дебюта в жизни молодежи как инициации, подтверждения «я тоже могу». Сексуальный дебют – один из мотивов взрослости».

2. «Тиндер» и реал

25-летний социолог Глеб живет в Петербурге, ни разу не был на сайтах знакомств, полагая, что вполне может познакомиться и в реале. Воцерковленную 28-летнюю Анастасию православный сайт знакомств не вдохновил. «Тиндером» пользовалась – ходила на свидания, но сплошные разочарования.

«Один из способов знакомства – в православной волонтерской организации, – говорит она. – Я помогала организовывать крестный ход. Увидела, что в православном сообществе есть молодежь. У меня был скепсис, поскольку мальчики, которые приходят в храм, мягко говоря, странненькие. Мы это и с духовником обсуждали. Нормальные парни строят карьеру, проходят курсы личностного роста, соревнуются в количестве барышень».

Олегу важно, чтобы «девушка была на его волне»: книги, хобби, музыка. «Если девушка будет по-настоящему православной, мне с ней ловить нечего», – говорит он.

«Большинство знакомятся в Интернете, это очень легко. Сайты знакомств – это как зайти в мусорке покопаться и что-нибудь найти. У меня были романы с девушками, с которыми познакомился и онлайн, и офлайн. До сих пор не принято, чтобы девушка парню предлагала встречаться. Могу познакомиться и в клубе. В свободный день в клуб не пойду», – признается 19-летний петербуржец Иван, студент Военмеха.

«В Санкт-Петербурге и многих других населенных пунктах Северо-Запада России среди факторов притяжения огромного города существенное место занимает надежда попасть в контекст иной сексуальной культуры, – говорит доктор социологических наук Владимир Ильин, профессор СПбГУ. – Как показывает наше исследование, итогом которого будет готовящаяся к публикации книга «Двое в обществе», стили жизни молодежи включают в себя все мыслимые варианты: на любой тезис есть примеры. Исследование ведется три года. Молодые жители малых населенных пунктов жалуются на сложность найти подходящую пару, т. к. брачный рынок предельно узок. Огни мегаполиса освещают иллюзию, что там с этим все гораздо проще. И они едут в Петербург ради карьеры не только профессиональной, но и семейной. Однако в реальности брак откладывается на потом. Ранний его вариант чаще всего является следствием незапланированной беременности. На первый план выходят планы получить образование, начать зарабатывать «нормальные деньги», «нагуляться». В стране (и особенно в больших городах) произошла революция притязаний. Жить парой вместе с родителями, в общежитии или в коммуналке – сугубо временный вариант, приемлемый в безвыходной ситуации. «Сначала надо встать на ноги, а потом уже заводить полноценную семью» – вот формула распространенной стратегии. Одни ждут этого этапа в сложившейся неформальной интимной паре, другие под предлогом поиска оптимального партнера выбирают погоню за удовольствиями в «легких отношениях», третьи просто ждут в одиночестве. Иллюзия молодого провинциала относительно легкости решения проблем личной жизни в большом городе быстро разбивается. Площадок, на которых люди могут реально познакомиться, очень мало. Единственное эффективное место встреч – ночной клуб, имеющий репутацию места для несерьезных знакомств. Подойти на улице или в кафе не позволяют культурные и психические зажимы. Остаются места, где люди вместе работают, учатся, но там часто гендерная сегрегация: в одних заведениях концентрация женщин, в других – мужчин. И не факт, что это те, которых хотелось бы часто видеть рядом. Нередко в качестве эффективной площадки называют тусовки по интересам. Однако не все в них могут включиться. И возникает парадокс молодежного одиночества в толпах большого города. В XXI веке произошел переворот в техническом базисе сексуальности. Сначала на сайты знакомств смотрели как на выбор неудачников, в их использовании стеснялись признаться, но достаточно быстро этот путь стал совершенно «нормальным». Тут открылся глобальный брачный и сексуальный рынок. Однако оказалось, что все не так просто, как кажется. Найти партнера для случайной связи не представляет труда, но для «серьезных отношений» — по-прежнему крайне сложно».

3. «Жить в чистоте»

Анастасия воцерковлена, ей 28 лет, год назад она приехала в Петербург из Крыма. Статная большеглазая брюнетка – строгая, но эмоциональная. В Питере устроилась менеджером по бронированию отелей. Она жила с родителями, но это «тормозило развитие личной жизни». Захотелось радикально изменить жизнь – вырваться из родительского гнезда с любовью и контролем.

Когда Насте было 24 года, она познакомилась через друзей с ровесником, возник роман. Вместе пара не жила, а секс был, но только оральный. Анастасия руководствовалась религиозными чувствами, которые не разделял, но старался принять ее парень. Отношения длились 2 года и закончились лечением девушки у психиатра. У мужчины, со слов Насти, были «проблемы с контролем агрессии», а Настя надеялась его «спасти». О романе никто из близких не знал, кроме духовника, с которым Настя сейчас общается по WhatsApp.

«Духовник давал понять, что ситуация не нормальная. И спросил: «Ты что, все еще думаешь, что ты девственница?». Мне казалось, если я не допущу классического секса, то якобы не стану страшной грешницей. Сейчас построение новых отношений – проблема. Придет момент – и что я скажу? Сегодня я живу в чистоте. Сейчас, знакомясь с кем-то, не довожу ситуацию до секса. Раньше я могла позволить себе ночевать у парня, давая понять, что я «вообще-то не такая». Последнее время моя девственность меня тяготит. С подругами я это не обсуждаю, никому в голову не приходит, что можно дожить до такого возраста девственницей».

Страх половой жизни девушка связывает с комплексом отличницы и желанием «быть хорошей девочкой». А за проступок – родители и бог «любить перестанут», может, еще и накажут. Я жду оценок – и они должны быть хорошими! Мама как-то сказала, что выходила замуж девственницей. Она считала, что это гарантия счастливой жизни и здоровых детей. «Мой молодой человек маме не нравился, но у нас не принято говорить о чувствах прямо. Я пыталась хранить себя. Это был и страх, и религиозный фанатизм», – говорит Анастасия, соглашаясь, что это ханжество.

В Петербурге подруга познакомила ее с молодым человеком на пару лет старше. Настя влюбилась, сказала ему о своей девственности. У парня был шок. Общение прекратилось на год. Потом он написал Насте в соцсети, предложил встретиться, стал звать в гости. Во взглядах они не совпадают. Настя говорит, семья молодому человеку не нужна, он полагает, что женщина должна быть независимой, сама себя обеспечивать. Настина позиция: добытчик – мужчина.

К сексу без брака Анастасия не готова. Признается, что ждет от избранника «хотя бы намерения жениться».

Глеб, в отличие от Насти, предпочитает свободные отношения и сторонится не секса, а девственниц. Он по-своему рассуждает о «чистоте». Половую жизнь начал в 16 лет, с тех пор и чувствует себя «грязным».

«Девственность, с психологической точки зрения, – это ужасно, – говорит он. – Я сразу прекращаю отношения, если девушка – девственница. Не хочу человека портить. К тому же не люблю «бревна». Потом переосмыслил свое отношение к девушкам – и стало легче. Ищу похожих на меня людей».

У Олега есть 25-летняя знакомая, которая обсуждает с ним свою девственность. Олег объясняет ситуацию проблемами с внешностью и комплексами, но поясняет: «Вызывают уважение симпатичные девушки, которые говорят, что займутся сексом только со своим мужем. Я не готов к отношениям с девственницей – это ответственность как минимум. Деликатный момент. Для меня потеря девственности не была «вау», новым этапом».

Алису «девственность не тяготила», поскольку мама объяснила ей, что это «не должно быть на тусовке по пьяни». В 18 лет у Алисы случился первый секс с одноклассником по любви. А вот ее ровесница Света из Архангельской области о начале половой жизни вспоминает мрачно. С матерью она таких бесед не вела и начала половую жизнь в 14 лет с парнем своей лучшей подруги. Говорит, чувствовала себя некрасивой, мечтала о любви. Но мечта не осуществилась. «В деревнях и маленьких городах занимаются сексом от скуки и потому что пьют», – считает она. Вера свой опыт вспоминает тоже без романтики: «Это случилось по приколу. И никаких переживаний вроде «отдала не тому» не испытываю».

«Если мы говорим о гедонистическом варианте, не нагруженном брачными планами, девственность не важна. И одно дело – 15-летняя девушка, другое – 29-летняя», – считает Елена Здравомыслова.

4. Аборты и контрацепция

«Левада-центр», 2018. Вопрос: «Всегда ли предосудительно, если женщина делает аборт в том случае, если семья имеет очень низкий доход и не может позволить больше детей?». Ответ «Это всегда или почти всегда предосудительно»: мужчины до 30 – 31%, 31+ – 32% (разницы нет), женщины – 32% и 39% (более старшие несколько более консервативны, хотя в числе немолодых респонденток много тех, кто в свое время делал аборты, когда это считалось нормой). Считают аборты полностью или частично предосудительными: 35%.

«Количество абортов среди молодежи упало, – говорит Любовь Борусяк. – «Стимулированных браков» (из-за беременности) стало значительно меньше: контрацептивная культура в обществе за последнее десятилетие очень существенно выросла, в том числе у молодежи. Сегодня тоже многие заключают браки во время беременности, но нередко это уже запланированная беременность. Люди встречаются или живут вместе, но не видят причины регистрировать брак, пока они не собираются иметь ребенка. Вот когда собрались или женщина уже беременна, то уже пора. Все-таки до сих пор существует норма, что ребенка нужно рожать в браке, что у него должны быть мать и отец. Хотя в нашей стране почти треть детей рождается вне брака, но потом большинство из них легитимируются. Сегодня условия для свободной сексуальной жизни стали гораздо лучше. Стал нормой добрачный секс, он уже слабо осуждается в обществе. Причем так думает не только молодежь, но и пожилые люди, хотя они к этому вопросу относятся строже».

Олег иметь детей не хочет: «Наверное, это что-то из разряда эгоизма – я не хочу менять свою жизнь. Появится ребенок: весь заработок – жене, пеленки... Я в панике. Девушка мои взгляды не разделяет. Мы несколько раз с ней об этом говорили. Она хочет детей и замуж, и все такое. Ну, пожениться – еще куда ни шло. У нас был разговор, я сказал, что ей было бы правильным найти человека, который хочет семью. Ей эта идея не понравилась». Тем не менее, несмотря на страхи, пара практикует прерванный половой акт. А если девушка забеременеет, Олег, по его выражению, «готов стать папочкой». И поясняет: «Аборт не прикольно, тем более в ее возрасте. Она же может больше не иметь детей!»

Другая позиция у 24-летнего Григория и его девушки. Григорий – первый мужчина в жизни 20-летней Ани. Они познакомились «ВКонтакте» 1,5 года назад. Григорию нравится слово «партнер» применительно к своей роли и избранницы в отношениях. Анна – женственная, в платье с воланами в цветочек, – говорит, что не мечтает о свадьбе и не принимает идею ведомого и ведущего в отношениях. Молодые люди пользуются презервативами, в случае беременности, спокойно говорит Анна, – аборт. Григорий кивает.

«Я надеюсь лет через 10 состояться в профессии, но семейного будущего не представляю. Дети – это когда-нибудь. У меня вызывает страх беременность и роды. Для меня аборт невозможен. Я пью гормональные таблетки. Деньги нам дает мама, меня это не тяготит», – признается 19-летняя москвичка Ольга, у нее есть молодой человек, с которым она в отношениях полтора года.

«Я удивлялся, что люди загоняются по этим поводам (инфекции, здоровье). Я не задумывался об этом. Если бы девушка мне предложила провериться, я бы реально удивился, сказал: «Ты что, дурочка?». Сам не понимаю почему, но страшно ни разу не было», – рассуждает 19-летний Иван.

5. Брак как проект

«В прошлом году первокурсницы рисовали себя через 10 лет, – говорит Любовь Борусяк. – Почти все видели себя замужними, с одним или двумя детьми, обеспеченным мужем. Кто-то мечтает жить в замке. Когда в 2010-м я опрашивала студентов, у них была стратегия, которая не изменилась и сейчас. Суть такова: в студенческие годы о браке думать рано, но желательно иметь постоянного партнера, с которым связывают чувства и отношения. Этот партнер не обязательно должен восприниматься как будущий муж или партнерша как будущая жена. Чувства могут угаснуть, люди могут разойтись и найти другого человека для отношений. Такие отношения напоминают последовательную моногамию. И если кто-то влюбился в другого (другую), это нормально, ведь брак-то в ближайшие года не планируется. А вот партнера для брака надо выбирать серьезно. Это поиск, хотя девушки предпочитали это называть именно «отношениями». В брак собирается вступить большинство молодых людей, и в конце концов это чаще всего происходит. Другое дело, что делать это теперь не торопятся, и этот тренд существует в нашей стране со второй половины 1990-х годов. Теперь в среднем детей рожают примерно в том же количестве, что и раньше (Россия стала в среднем малодетной еще в 1960-е годы), но происходит это позже: чаще стараются получить образование, начать карьеру, достичь финансового благополучия, а потом вступать в брак и рожать детей. И чем крупнее город, тем отчетливее выражен тренд. Сегодня в мегаполисах возраст рождения первого ребенка отодвинулся к 30 годам. Возраст вступления в первый брак для женщин примерно 26 лет (в Москве 29-30), для мужчин примерно 28, для Москвы повыше».

«Через 10 лет я планирую иметь семью – с мужем, детьми, большим домом! – признается 22-летняя Алиса. – Мужем должен быть успешный человек, с достатком. Я хочу добиться чего-то большего, чем мои родители. Буду работать и вести хозяйство. Глупо, если тебя содержит муж. Выйти замуж планирую лет в 27. Я должна чего-то добиться в карьере и иметь финансовую стабильность, нагуляться».

А вот у Глеба понятие «брак» вызывает негативные эмоции. Мысли о семье и браке, говорит, посещали «в моменты депрессии». «Разбросанные вещи или храп, заляпанная плита или прочие глупые бытовые мелочи со временем могут начать чрезвычайно раздражать», – говорит 23-летний Илья. Гостевые отношения не тяготят обоих. При этом Илья уточняет статус отношений с возлюбленной: «Я слышал про гостевой брак, но я бы не стал оперировать этой категорией. Брак либо есть (классический, с совместным хозяйством, детьми, статусом супругов и разделением обязанностей), либо его нет вовсе. Если люди только встречаются, это не брак».

Опрос «Левада-центра», 2015 г. Иметь любовника (любовницу) считали допустимым 30% опрошенных 18–24 лет и 17% 55+. При этом считают это недопустимым 55% самых юных и 74% 55+.

6. Измена

В январе 2018-го «Левада-центр» опубликовал данные исследования, продемонстрировав табу россиян в сфере секса. Информанты – от 18 лет и старше. Так, женщины строже относятся к изменам. Резко выросла доля россиян, осуждающих супружеские измены (по сравнению с 1998-м и 2008-м годами): 68%.

«Измена воспринимается как некая норма, но отношение к ней негативное. Измена в партнерских отношениях молодежи часто провоцирует реакцию: обижусь – разойдемся. Религиозные взгляды партнера учитываются очень мало. Политические взгляды важны для тех, у кого они есть», – говорит Любовь Борусяк.

Чаще молодые люди, состоящие в отношениях, говорят: измена – это табу. Однако 22-летняя Алиса мыслит более прогрессивно:

«В мире так много мужчин, всех их хочется попробовать. Я люблю человека, с которым встречаюсь, но для меня абсолютно нормально пойти в клуб, выпить, поцеловаться с кем-то и вернуться к своему мужчине. Поцелуи я не считаю изменой. А «измена сексом» – это когда тебе чего-то не хватает. Девочки идут в клуб знакомиться, чтобы снова почувствовать себя красивыми, понять, что они все еще в форме. Я изменяла, когда была не удовлетворена отношениями: было мало внимания. Измен было много. Если мужчина не узнает, отношения продолжаются дальше. Я не считаю, что партнер должен знать о твоей измене. Это твоя совесть. И живи сам со своей ошибкой. Я бы не хотела знать, что мне изменили. Не запрещаю партнеру изменять, но он должен сделать это втайне, если я для него важна. Если бы узнала об измене, спросила, что его к этому подтолкнуло. Если этот секс был порывом – прощу и приму, если влюбился в другую и встречается со мной, порву такие отношения. Не верю, что мужчина долгое время может быть с одной женщиной. Не уверена, что смогла бы прожить с одним мужчиной. Когда я спросила своего мужчину, как бы он отреагировал на измену, он ответил, что был бы в гневе».

Петербуржцу Григорию 24 года, он будущий философ-антрополог, потому предпочитает уточнять, какое именно деяние считается изменой, и проводит черту: «Я не считаю секс с другим человеком изменой. Все зависит от условий договоренностей в паре. Измена – предательство доверия». Его девушка с доводами избранника не согласна. Для нее измена невозможна.

Глеба к изменам толкала рутина. Он признается, что «понятия «измены» у него нет», не хочет «иметь никаких серьезных отношений», тяготится кабалой.

«У меня в 22 года были отношения, когда я жил с девушкой лет на 5 постарше ради квартиры – комфортной жизни, – рассказывает он. – Она об этом не знала. Это было ужасно. Мне с ней было неинтересно. Я тогда учился в университете, постоянно смотрел налево. Я пытался добрать то, чего не хватает, как и все».

7. Деньги

«Мечта выйти замуж за богатого характерна для невысоких по уровню образования слоев населения, – поясняет Любовь Борусяк. – Образованные девушки хотят делать карьеру. У образованных студентов ориентация на партнерские отношения. Тема денег, вопрос, кто кормилец, – возникает на другой стадии. Тогда, когда речь идет о браке и ребенке. И тут чаще возникают консервативные настроения. Когда молодые люди 18–22 лет встречаются, платит, как правило, мальчик в кафе или кино. Хотя если оба студенты, могут делить расходы пополам. И это нормально, ведь условия одинаковые, скажем, оба живут в общежитии на стипендию. В компании платит каждый за себя».

По такому сценарию живут студенты Григорий и Анна: в кафе каждый платит за себя, это устраивает обоих.

«В обществе не принято, чтобы девушка платила, я с этим не согласен. Плачу за себя. Я могу заплатить за девушку, но, скорее всего, с ней больше не встречусь, потому что глупый стереотип «мужчина должен платить за девушку». У меня немного денег, я студент», – рассуждает второкурсник Иван.

Глеб за девушек тоже не платит, мотивируя так: «Парень, платя за девушку, ее как бы покупает». Алиса признается: «Мой молодой человек, по сути, ничего не добился: нет квартиры, машины, хотя он прилично зарабатывает. Я не считаю, что мужчина должен тебя полностью обеспечивать. Хочет заплатить мужчина – молодец. Если мне понадобятся деньги, попрошу у мамы, а уже потом у молодого человека и подруг».

Москвичка Ольга считает: «Платит тот, кто больше зарабатывает. Сначала мне было очень неприятно, что за меня платит молодой человек, а потом стало все равно, раз ему хочется. Я довольно самостоятельный человек, мне не нравилось, когда что-то делают за меня. Я бы хотела жить вместе сейчас, но мы это финансово не потянем. Я бы спокойно отнеслась к тому, если бы мой парень зарабатывал меньше».

Илья окончил вуз. Работает, помогает своей избраннице Елене деньгами, она очень ценит его заботу: «Раньше, когда я была маленькой и глупенькой, в 18–19 лет, принимала схему «каждый платит за себя». Это потом я созрела к тому, что мужик показывает, что может меня обеспечивать». Позиция Ильи: «Жена должна понимать, что для любой женщины на первом месте должны быть дом, муж и дети. Лучше мужчине работать от зари до зари и обеспечивать свою семью, чем заставлять работать жену».

«Левада-центр», 2018. Важный вопрос (проверка на консервативность): «В какой мере вы согласны с утверждением, что дело мужа – зарабатывать деньги, а жены – заниматься семьей?». Полностью или частично согласны мужчины до 30 лет – 54%, 31+ – 56% (разницы нет), женщины – 52% и 53% (тоже нет). Среди мужчин до 30 лет – 20%.

8.Найти язык

В ноябре 2016-го «Левада-центр» опубликовал итоги опроса «О чем не принято говорить в семье?». Отвечали россияне от 18 лет. На первом месте по числу ответов сексуальные проблемы – 33%, далее самоубийство – 15%, смерть – 7%. Секс пока еще наиболее табуированная тема.

Глеб считает секс для многих ровесников, особенно девушек, табуированной темой, но сам говорит об этом открыто.

«В России есть спайка запретов со стороны общества и со стороны государства. И по инерции идет образ жизни XIX века. Потому не удивительно, что многие стесняются говорить о сексе. Родители не готовы говорить с детьми о сексе. Вот дети боятся себя и своего тела. Мои родители тоже боялись, но доступ в Интернет был свободным – там и искал инфу. Мою личную жизнь родители не пытались контролировать», – говорит он.

Вера уточняет: «Тема секса не табу, но каждый день о сексе, как, например, о лингвистике, мы не говорим». Она, как и многие люди ее поколения, с 12 лет читала о сексе в Сети. Смотрела порно, читала порнорассказы, листала фем-паблики, «где все аккуратно и понятно объяснялось».

Интернет как секс-просветитель лидирует. В более либеральных семьях матери находят для дочерей подходящие слова, стараясь предостеречь от опрометчивых шагов. Консервативные (нередко религиозные) родители обычно избегают бесед о сексе с детьми. Молодые люди признаются, что чувства в отношениях важны, но не все понимают, что такое любовь, а о сексе говорят с большим энтузиазмом, чем о чувствах. Рассуждать о сексе молодежь хочет, но русский язык – недостаточно тонкий инструмент для этих целей. Единой модели поведения, принятой большинством молодежи в мегаполисах, нет и быть не может. Как правило, это спайки либеральной и традиционной модели, вбирающие в себя и влияние феминизма, и романтизм юности, и поколенческую прагматичность. Молодежь нередко обвиняют в цинизме и инфантильности, упрекая в нежелании расстаться с затянувшимся детством и принимать на себя ответственность. Однако личные рассказы юношей и девушек демонстрируют более сложную картину. Кажется, молодежь спешит как можно скорее вклиниться во взрослую жизнь – с комфортом, сексом и деньгами, – однако не успевает социально дозреть до нее. Молодые прагматичны, а порой и циничны в словах и поступках, однако мечтают о большом чувстве, взаимности и терзаются страхом «испачкать» другого своей «грязью». Нередко сексуальные метания не исчерпываются «нарабатыванием опыта», а становятся попыткой декларации своей взрослости и погони за счастьем.

Мария Башмакова, для «Фонтанки.ру»

* Имена некоторых героев изменены по их просьбе. – Прим. авт.