«Алмаз – Антей» примет участие в Международной выставке «Здравоохранение-2019»

«Алмаз – Антей» примет участие в 29-й Международной выставке «Здравоохранение-2019», которая пройдет в Москве в рамках форума «Российская неделя здравоохранения» в ЦВК «Экспоцентр» со 2 по 6 декабря.

На выставке холдинг продолжит кампанию по привлечению партнеров к сотрудничеству в области разработки и производства медицинской продукции, а также представит продуктовый портфель медицинского оборудования, изделий медицинского назначения и IT решения, готовые для реализации задач в рамках проекта «Здравоохранение».

«Наше участие в выставке «Здравоохранение» направлено на позиционирование концерна как надежного индустриального партнера в реализации проектов по разработке, производству и продвижению высокотехнологичного медицинского оборудования и изделий медицинского назначения», – заявил заместитель генерального директора «Алмаз – Антей» по производственно-технологической политике Александр Ведров.

Он отметил, что формат мероприятия позволит потенциальным партнёрам, не только ознакомиться с возможностями концерна в области разработки и производства продукции гражданского назначения, но и получить информацию о подходах компании к продвижению и сбыту этой продукции.

Посетители экспозиции увидят образцы рентгенодиагностического и ультразвукового оборудования, системы мониторинга пациента и хирургической навигации, региональные системы телемедицинских консультаций и другие изделия. Специалисты холдинга ознакомят гостей и участников форума с информацией о роботизированных экзоскелетах, инфузионных растворах.

«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» является интегрированной структурой полного цикла: от научных исследований и разработки, конструирования и серийного производства до продвижения, сбыта и сервисного обслуживания. В компании сосредоточены эксклюзивные для России производственно-технологические компетенции, мы готовы полномасштабно участвовать во всех аспектах совместной деятельности с партнерами и приглашаем всех заинтересованных лиц подавать заявки на совместные разработку и производство гражданской продукции»,— сообщил Александр Ведров.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"