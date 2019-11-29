Школьный автобус перевернулся в Псковской области. Пострадали пятеро детей

Школьный автобус перевернулся в Псковской области утром 29 ноября по дороге в образовательное учреждение. Пятеро детей госпитализированы с сотрясением мозга и ушибами.

Очевидцы рассказали «Фонтанке», что увидели перевернутый транспорт около 8 утра около села Кудеверь Новоржевского района.

«Сотрудников ГИБДД и скорую помощь вызвали не сразу. Травмированные дети возвращались домой сами», – утверждают свидетели.





По данным дорожной полиции Псковской области, автобус вылетел с трассы из-за гололеда. За рулем был трезвый мужчина 60 лет.

«В салоне находились десять пассажиров: семеро детей и трое взрослых. У пятерых школьников диагностированы черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы», – сообщила пресс-служба ведомства.

В ГИБДД добавили, что их экипаж подъехал, как только поступила информация о ДТП.