Туман в Воронеже всю ночь продержал петербуржцев в ожидании вылета. Задержка составляет уже 14 часов

В надежде на полуночное приземление в аэропорту Воронежа жители Петербурга засели в Пулково. Пассажиры всю ночь провели за метеосводками, но пока так и не вылетели.

Как следует из онлайн-табло Пулково, рейс авиакомпании «РусЛайн» под номером 533 должен был отправиться в Воронеж в десять часов вечера, однако к полудню 29 ноября он все еще не взмыл в небо. Виной тому погода в аэропорту прилета: взлетно-посадочные полосы застилает туман, уточняют на горячей линии перевозчика.

По данным онлайн-табло аэропорта Воронеж, на посадку и вылет задерживаются практически все рейсы. По данным погодных приложений сейчас в городе все еще туман. Рейс из Петербурга должен отправиться в 12:00 — по крайней мере, такое время сейчас стоит в расписании. Задержка на данный момент составляет 14 часов.



