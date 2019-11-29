Бывший мэр и глава парламента Кирова задержан по подозрению во взятке. Генерал-майор Быков ушел с поста председателя ЗакСа месяц назад

Бывшего мэра и председателя Законодательного собрания Кирова задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом 29 ноября сообщает Следственный комитет по региону.

Как говорится в сообщении, сотрудники регионального УФСБ установили, что Быков, будучи главой Кирова, в 2014-2016 годах получил от бизнесменов через посредника взятку в 7,8 млн рублей «за совершение действий и бездействие в пользу представляемых предпринимателем фирм». Кроме того, Быков якобы обеспечивал предпринимателям покровительство со стороны администрации и местного парламента. Речь шла о заключении договоров с АО «АТП» («Автотранспортное предприятие») на поставку топлива, а также его приемку «вне зависимости от качества». Уголовное дело возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Отметим, Владимир Быков имеет звание генерал-майора, принимал участие в Первой чеченской войне. Позже занимал пост военного комиссара Кировской области. Мэром Кирова стал в 2007 году, занимал должность вплоть до 2016-го. Затем стал председателем Законодательного собрания региона. В конце октября 2019-го покинул эту должность по собственному желанию, местные СМИ писали, что якобы в связи с переходом на другую работу.



