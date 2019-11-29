«Человека реанимируют»: минивэн и кроссовер не поделили перекресток на Богатырском. Досталось и третьему

Серьезная авария утром 29 ноября затруднила движение транспорта в Приморском районе Петербурга. Три человека пострадали в столкновении трех машин.

ДТП произошло около 10 часов утра на перекрестке Богатырского проспекта и Полевой-Сабировской улицы. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, 47-летний водитель минивэна Honda Stepwgn двигался по Богатырскому со стороны Байконурской улицы и при повороте налево на Полевую-Сабировскую столкнулся на перекрестке с ехавшей во встречном направлении Skoda Kodiaq под управлением 27-летнего водителя. От удара он отлетел в стоящий Lada Largus.

По повреждениям можно предположить, что «Шкода» влетела «Хонде» в бок. При этом у минивэна не сработали подушки безопасности, отмечают в соцсетях. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в результате ДТП один человек получил сильную травму головы и шеи, и его реанимировали прибывшие на место медики. Еще одного увезли на скорой.





По данным ГИБДД, в аварии пострадали три пассажира «Хонды»: 1977, 1992 и 2009 года рождения. Они были госпитализированы с легкими травмами и травмами средней тяжести.