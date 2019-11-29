Продажи машин скатились в минус. По итогам года спрос может просесть на 4%

В январе – октябре 2019 года в Петербурге было продано 125 335 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в отчете агентства «Auto-Dealer-СПб» от 29 ноября.

Только в октябре дилеры реализовали 13 061 автомобиль – на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Хуже динамика по результатам одного месяца в этом году была только в мае – 7%, – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. По-прежнему наибольший вклад в отрицательные результаты вносят Ford и Nissan. «При сохранении нынешних объемов продаж и высокой базе ноября – декабря прошлого года можно прогнозировать, что по итогам 2019 года петербургский авторынок сократится на 4%», – говорит он.

Лидером автомобильного рынка Северной столицы осталась KIA. В октябре марка показала лучший результат по продажам за один месяц в этом году для всех брендов – 1950 автомобилей. В топ-20 впервые оказался китайский бренд – Geely. Также на 25-е место поднялся Haval. Впервые две марки из Китая претендуют по итогам года оказаться в топ-25 по объему продаж, прогнозируют в «Auto-Dealer-СПб».

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января – октября 2019 года составила 8,8%. Год назад показатель был аналогичным.



