Под Петербургом задержали молодую пару, подозреваемую в поджоге памятника архитектуры

Полиция задержала в Ленинградской области двух молодых людей по подозрению в поджоге памятника архитектуры XIX века. Об этом 29 ноября сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, накануне днем волховские полицейские задержали 18-летнюю безработную из села Старая Ладога и ее ровесника из Волхова. Как считает следствие, именно эта парочка подожгла дом купца Колязина на Варяжской улице в Старой Ладоге. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации). Задержанные находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, пожар в доме купца Колязина произошел вечером 27 ноября. Здание является памятником архитектуры XIX века и признано объектом культурного наследия федерального значения. До пожара дом несколько лет пустовал, власти трижды пытались продать его на аукционе, однако желающих не нашлось. Причем здание горело уже во второй раз за осень — в первый раз пожар тушили 5 сентября.



