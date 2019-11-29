Водителя «Яндекс.Такси» избили и оставили без машины в Пушкине

Водителя «Яндекс.Такси» избили и выкинули из салона, завладев не только машиной, но и деньгами и документами. Нашли автомобиль после того, как он перекрыл проезд в Павловске.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), заявление о грабеже от 25-летнего сибиряка в полицию Пушкинского района поступило вскоре после полуночи 29 ноября. Живущий в хостеле мужчина представился водителем «Яндекс.Такси». Он рассказал, что 40 минут назад двое пассажиров во время поездки начали избивать его. Произошло это на переезде в районе шоссе Удаловского. Сам шофер вырвался, но в арендованной «Шкоде Рапид» остались мобильный телефон, паспорт таксиста и 10 тысяч рублей.

Еще через полчаса по телефону «02» поступила заявка о подозрительной белой Skoda, припаркованной так, что она перекрыла проезд на улице Музыкальной в Тярлево.

Угнанную и брошенную машину осмотрели с привлечением служебной собаки. В салоне сняли отпечатки пальцев. Там нашли патент на имя 24-летнего уроженца Закавказья. Самих грабителей след простыл.



